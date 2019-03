LIBRI - Fanny by the sea

C’è molto fermento sull’isola di Fanny B. da due mesi a questa parte, degno di una piccola casa editrice.

La giovane Fanny, isolana, surfista e japanlover, ogni mercoledì infatti, un po’ per gioco ed un po’ per passione, ha deciso di comunicare col mondo esterno pubblicando dalla propria lontana e solitaria Isola un pezzettino della sua storia, accompagnato da disegni, foto o video d’autore.

In più, quasi ogni giorno, l’intraprendente Fanny ha in serbo per i propri lettori haiku, aneddoti, aforismi o semplici riflessioni sulla vita

Un mondo familiare ma affascinante dove Fanny interagirà con un singolare corriere espresso apparso dal nulla, la “Universal Express”, con le sue consegne e con le sue regole in sintonia con l’universo: nessun pacco contiene ciò che sembra o che era semplicemente stato chiesto, ma tutti convergono alla felicità di Fanny.

Un luogo fisico reale, ma anche dell’anima, dove tutto diventa possibile, un regno magico ed imprevedibile da seguire e vivere quotidianamente con la protagonista su www.fannybythesea.com