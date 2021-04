LIBRI - Firmacopie a Roma di ’Oltre il Covid: 365 idee per superare la crisi’ di Paola Scarsi

Venerdi 9 aprile a partire dalle ore 13:00 la giornalista Paola Scarsi sarà alla Mondadori Bookstore di Via Tuscolana 771 a Roma per il firmacopie del suo libro “Oltre il Covid: 365 idee per superare la crisi”

“Oltre il Covid: 365 idee per superare la crisi” (Erga Edizioni; 9,90 euro; 146 pp.) racconta la capacità degli imprenditori italiani di far fronte alle difficoltà e di superarle, in maniera singolare e innovativa o con soluzioni semplici ma altrettanto efficaci.

Brevi storie di soluzioni d’impresa attuate da realtà grandi e piccole di ogni settore, per salvare l’azienda, sostenere i dipendenti, aiutare la comunità....

Ristoranti sugli alberi, consegna di galline a domicilio, discoteche virtuali, feste per bambini via web, aperitivi sottovuoto, menù commestibili in carta di riso, tutorial via whatsapp per tagliarsi o tingersi i capelli da soli...sono alcune delle idee raccolte in questo libro divertente, utile e interessante perché presenta uno spaccato dell’Italia - creativa, impegnata generosa, ingegnosa, solidale - che ha cercato, riuscendoci, di rimanere a galla. Un libro che solleva l’animo, rilassa la mente e fa scoprire che “ce la si può fare”.

PAOLA SCARSI, giornalista, fotografa, motociclista, mamma, vive a Trevignano Romano, sul Lago di Bracciano. È nata a Genova nel 1957, ha due figli, Matteo e Camilla. Giornalista pubblicista, è stata Consigliere Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti. È esperta di economia e tematiche sociali. Cura uffici stampa da oltre 30 anni: dai grandi concerti rock alle principali realtà del Terzo Settore italiano. Ha scritto l’e-book “Noi creiamo lavoro – storie di imprenditori immigrati”, disponibile gratuitamente on line. Curiosa della vita in ogni sua sfaccettatura, crede fermamente nella solidarietà e nella tutela dei diritti. Fotografa per passione, sta sviluppando “Emozioni dai Parchi”, un percorso fotografico nei parchi naturali e nelle aree protette del Lazio.

Mondadori Bookstore

Via Tuscolana 771 - Roma

tel. 06 76960869