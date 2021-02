LIBRI - ’I costumi teatrali per gli intermezzi del 1589’ di Aby Warburg

Vi segnaliamo con piacere, ’I costumi teatrali per gli intermezzi del 1589’ di Aby Warburg, nel catalogo di Abscondita, lo storico editore milanese di scritti e di critica d’arte, che dal scorso gennaio 2020 è entrato a far parte di Electa.

Nel 1895 Warburg pubblica il celebre saggio su I Costumi teatrali per gli intermezzi del 1589, episodio assai rilevante tanto nella storia del teatro quanto nella storia della musica.

Con questo lavoro egli manifestò il proprio interesse per la nascita dell’opera in musica in Italia, ossia per quello che è stato a lungo ritenuto il tentativo moderno di riportare sulle scene l’antica tragedia greca. L’opera si presta a letture diversificate: oltre all’evidente valore sul piano storico-artistico, per lo studioso delle arti performative esso rappresenta un vero e proprio manifesto fondativo dell’iconografia teatrale; per il musicologo, d’altro canto, esso segna una tappa degna di nota nell’indagine sugli albori dell’opera in musica.