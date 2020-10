LIBRI - I racconti di ’Di efferati delitti e d’altre storie macabre’, di Fabrizio Ghilardi

Segnaliamo con piacere il nuovo volume firmato da Fabrizio Ghilardi, Di efferati delitti e d’altre storie macabre (pp. 170 - euro 16,00 isbn 9788899564582), parte della collana di Idrovolante Edizioni dedicata ai romanzi, alle raccolte di racconti e al mondo della fiction.

Sono storie tetre, di tempi lontani, fantasmi, misteri, magia e segreti, quelle compongono la raccolta di Fabrizio Ghilardi. Quindici racconti densi di particolari e descrizioni accurate, che infittiscono l’atmosfera cupa che li caratterizza schiudendo al lettore un mondo fatto di irrazionalità, occulto ed elementi sensazionali che si intrecciano con vicende di guerra, superstizioni e amori dal profumo di morte. Di efferati delitti e d’altre storie macabre ha la straordinaria capacità di consegnare al lettore un mondo già ben costruito, in cui muoversi con cautela avendo cura di osservare ogni anfratto, senza però togliergli il gusto di lasciare libera l’immaginazione, che può addentrarsi in ogni dove e andare oltre ogni logica.

"Ho visto le rovine della civiltà. Ho visto lingue di fuoco divorare donne e bambini. Ora non vedo se non con il cuore. E so che non ti vedrò più. Ma so di averti amata e di non averti mai tradita. Sento voci lontane. La campanella sta suonando, bisogna fare attenzione. La runa, la runa! Se cade, inizio il lungo viaggio. Amore, prepara una corona di rametti di quercia, voglio portarla con me.."

L’AUTORE

Fabrizio Ghilardi è nato a Roma nel 1967. Si occupa di relazioni istituzionali e della progettazione di reti di cooperazione transnazionale. Grande appassionato di calcio, in particolare di quello in bianco e nero, è collezionista di football memorabilia. Socio fondatore del Wisdomless Club, è autore di Wembley in una stanza (edito da Minerva) e ha curato la mostra fotografica Flick about, dell’artista svedese Charlotta Smeds. Molti dei suoi scritti giovanili si conservano nelle più importanti capitali europee. Sui muri.

