LIBRI - In uscita ’Dies Illae’ di Leila Baiardo con Le Commari Edizioni

In un paesino arroccato nel sassarese, Castelsardo, tra prati fioriti, mare cangiante, colline e campi coltivati, la famiglia Genovesi vive vicende umane colme di bellezza e di umanità. Electa detta Ela e sua sorella Mirìce detta Mira, vivono la loro adolescenza con lo sguardo abituato a scenari antichi, con il tempo lento che accompagna le giornate e poi la frenesia della crescita. Sarà Ela a raccontare la società, dei primi anni trenta, fatta di molti poveri, di alcuni benestanti e di pochi ricchi, in cui si dipanano storie di solidarietà, di ripicche e d’amore.

Racconterà del padre Enea, medico, della madre Beatrice amante dell’Opera, del fratello Julius ed infine della nonna Giuseppina, detta Peppina. Ma racconterà anche il cambiamento epocale della Sardegna negli anni ’50/’60 con l’arrivo del turismo; del miraggio di un benessere che sacrificherà l’innocenza, le tradizioni, per cedere all’illusione di un’agiatezza che sovvertirà per sempre il paese e la Sardegna tutta.

Prefazione di Toni Maraini

[…] Questo libro è un affresco storico e documento di memoria di indubbio valore letterario. Quello che ci racconta aiuta a capire meglio una terra, la Sardegna, la sua storia, la sua pregnante bellezza, la sua umanità.

La mano implacabile Leila Baiardo, in Dies Illa, riesce a connotare perfettamente il momento della trasmutazione e, con la capacità di un pittore, riesce a tratteggiare o a spargere pennellate lunghe come in un dipinto sulla realtà castellanese senza mai perdere lo stile e la narrazione. Ironica, poetica, acuta, fresca la scrittura che Leila Baiardo, come sempre, ci regala. Una storia romanzata della vita dell’autrice e della sua famiglia, paragonabile solo a Lessico famigliare di Natalia Ginzburg.

Biografia di Leila Baiardo

Leila Baiardo, è nata a Castelsardo, provincia di Sassari. Ha collaborato con giornali e riviste letterarie: Cronache, Noi Donne, Vie Nuove e Nuovi Argomenti diretto da Alberto Moravia. Nel 1976 ha pubblicato per Valentino Bompiani il romanzo L’inseguimento, è stato Cesare Zavattini a inviarlo proprio alla Bompiani e con lui ha collaborato alla stesura di soggetti cinematografici. Ha curato per i fratelli Taviani alla pubblicità giornalistica dei loro film. Il romanzo Sogno d’amore nel 1983 è stato pubblicato da Edizioni Cooperative Libera Stampa, vincendo il premio Noi Donne. Nel 1993 Giunti ha pubblicato Il pozzo segreto, raccolta di racconti di cinquanta scrittrici: (Goliarda Sapienza, Dacia Maraini, Natalia Ginzburg, Susanna Tamaro, Maria Bellonci ed altre) tra queste Leila Baiardo con La verifica. Il romanzo Antiquo e la raccolta di poesie satiriche Ho bussato alla mia porta sono stati pubblicati dall’editore Graus. Nel 2010 LaRecherche, rivista letteraria online, ha pubblicato, in rete, per la prima volta Incontri. La casa editrice Le Commari lo ha pubblicato in formato libro a marzo del 2020.

