LIBRI - In uscita ’Il cielo rovesciato. Rifrazioni tra reale e immaginario nel cinema di Mario Balsamo’

Segnaliamo con piacere l’uscita di Il cielo rovesciato. Rifrazioni tra reale e immaginario nel cinema di Mario Balsamo (Bulzoni Editore, Roma, 13 euro), volume di Fabrizio Croce e Sabina Curti, che compie un viaggio a più voci attraverso l’immaginario di uno dei più audaci e originali autori del cinema del reale, che ha contribuito in maniera determinante, attraverso la sua produzione, a ridefinire il rapporto tra la realtà e la sua rappresentazione.

Partendo da una riflessione dialettica sul suo cinema – tra i suoi ultimi titoli ricordiamo Sognavo le nuvole colorate (2008), Noi non siamo come James Bond (2012) e Mia madre fa l’attrice (2015) - il volume si apre all’incontro, al confronto, alla relazione, diventando il resoconto di un’esperienza artistica ed umana, unica all’interno del panorama documentaristico italiano contemporaneo.

Fabrizio Croce (Roma, 1977) è critico cinematografico, ha collaborato come redattore con le riviste on-line “Close-up, storie della visione”, “Sentieri selvaggi” e “Schermaglie, Cinema inoltre” (di cui è attualmente uno dei coordinatori). Ha curato la rubrica di critica cinematografica “Schermi Svelati” per la Uil Web TV. Ha partecipato come co-sceneggiatore ai documentari La MaMa E.T.C., the house is open e Claudio Naranjo, aqui y ahora, diretti da Antonio Messia e Donatella Querci.

Sabina Curti (Pitigliano, 1979) è ricercatrice di Sociologia giuridica, della devianza e del mutamento sociale presso il Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione dell’Università degli Studi di Perugia. Tra le sue più recenti pubblicazioni: Critica della folla (2018) e La folla. Attualità e continuità del dibattito italo-francese (2019)