LIBRI - In uscita il romanzo ’Il signore della comunicazione’ di Maria Chiara Piazza

Vi segnaliamo con piacere l’uscita del romanzo “Il signore della comunicazione”, scritto da Maria Chiara Piazza ed edito da ISEAF Books

Il romanzo - un urban fantasy che racconta la comunicazione di oggi, attraverso la figura mitologica del dio Hermes - è in promozione sul sito della casa editrice al link www.iseaf.it/negozio/il-sign... e sui principali siti online (IBS, Libreria Universitaria, Feltrinelli, ecc.).

Distribuito da Libro co Italia, è reperibile anche nelle librerie fisiche italiane.

SINOSSI

Hermes, il dio della comunicazione, è un anziano pellegrino che vaga per la Terra incessantemente, presidiando ogni flusso di notizie. Ma tutto è un Far West e tutto è mosso da vanità. Vorrebbe farla finita, ma a un immortale non è concesso neanche di morire. Non resta che la vendetta, con un piano di comunicazione volto al male per realizzare, attraverso Social Media, Dark Web, Fake News e balorde app informatiche, il suo programma di distruzione totale. Sarà l’arrivo sulla scena di Marie, infaticabile ufficio stampa dell’ONU, di una celebre coppia di youtuber e di uno scienziato pazzo a mandare di traverso i suoi piani, mostrando che ancora per l’uomo, forse, c’è una flebile speranza.

Per leggere il primo capitolo del libro:

www.iseaf.it/il-signore-dell...

L’AUTRICE

Maria Chiara Piazza vive e lavora a Roma. Dopo la laurea in Lettere Moderne e un master in Scrittura e Produzione per la Fiction, ha frequentato il corso Il libro che non c’è della Rai Eri e ha lavorato presso la Rai e presso l’ufficio Sky Fiction di Roma; ha scritto sceneggiature per cortometraggi, vincendo numerosi concorsi, e testi teatrali, molti dei quali sono stati portati in scena in alcuni teatri di Roma. Il signore della comunicazione è il suo primo romanzo.

ISEAF Books è una casa editrice di Ancona, realizza ogni tipo di attività editoriale rivolta alla diffusione e alla promozione della cultura. Il suo progetto letterario I Sassi neri mira a far conoscere i talenti nascosti del panorama letterario italiano. A tale scopo, sono emanati appositi bandi per le varie edizioni, con cadenza trimestrale. Il signore della comunicazione è stato selezionato nell’edizione estiva 2020. https://www.iseaf.it/negozio/il-sig...