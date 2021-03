LIBRI - ’L’araba felice’ di Rajae Bezzaz

Vi segnaliamo con piacere l’uscita, il prossimo 18 marzo, de ’ L’araba felice ’ (16 euro, 192 pp, brossura), di Rajae Bezzaz , edito da Cairo nella collana Voci & voci.

Un’infanzia da maschiaccio, un’adolescenza all’insegna della ribellione, un’esistenza trascorsa in difesa dei più deboli e improntata all’affermazione di sé in quanto donna libera: la vita di Rajae Bezzaz, ’svelata’ in prima persona attraverso i tanti viaggi e le - spesso tragiche - vicissitudini familiari, raccontata con l’inconfondibile vena ironica che abbiamo impa­rato a conoscere sugli schermi di Striscia la notizia.

’Voglio sentirmi libera di assumere qualsiasi forma, non ho un contorno netto’: così l’autrice ci insegna quanto la diversità rappresenti sempre un valore aggiunto e mai un ostacolo, raccontando come una donna possa difendere strenuamente i propri diritti, rimanendo fedele all’Islam. Un grande mes­saggio di integrazione, dono elargito all’Occidente tanto amato da una ragazza marocchina saldamente legata alle proprie origini.

RAJAE BEZZAZ è nata in Libia da genitori nomadi – nello spirito e nei fatti – marocchini (padre berbe­ro), trasferitisi in Italia in cerca di fortuna, come tan­ti, quando lei era ancora bambina. In Italia, Rajae si è formata in teatro e recitazione. Per Striscia la notizia ragiona (e fa ragionare) su temi come inte­grazione, immigrazione e ruolo (o, più correttamente, ’ruoli’) della donna. Questo libro è un intimo diario di viaggio e cronaca della metamorfosi di una donna da vittima ad artefice autonoma del proprio destino, a ogni latitudine e longitudine: in Italia come in Etiopia (dove ha lavorato con un’associazione umanitaria), senza mai dimenticare l’imprescindibile Marocco (dove, appena può, torna a trovare l’amata nonna).

Foto di Cinzia Mele