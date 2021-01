LIBRI - ’L’enigma dell’ermellino’: tra Alice e Mary Poppins un viaggio fantastico per ragazzi e non solo

Dalla penna vivace ed estrosa di C.C. Omell, psuedonimo di Chiara Comella, è uscito per Le Commari edizioni, il romanzo "L’enigma dell’ermellino". Un’opera straordinaria che, grazie alla sensibilità estetica della giovane autrice emergente e alla sua ammirevole capacità narrativa, è stata accolta e apprezzata con entusiasmo dalla casa editrice. L’enigma dell’ermellino ha la statura di un romanzo accostabile ad Alice nel paese delle meraviglie; scene esilaranti come in Mary Poppins o scoperte fantastiche di Viaggio al centro della terra. Chiara è un artista dall’animo naif e madre a tempo pieno che, grazie alla sua esperienza professionale, si è spinta a trovare, con successo, un modo per raccontare l’arte al proprio figlio, argomento spesso e volentieri ostico per i più giovani.

Il risultato è un viaggio fantastico attraverso alcune delle opere d’arte più famose al mondo, sapientemente descritte dall’autrice, ma anche in quello delle relazioni tra gli adulti e i ragazzi, in cui il lettore maturo può trovare una possibile e necessaria interpretazione delle paure dei giovani e delle loro inaspettate risorse. La storia narra di Andrea e Gaia, due ragazzi di undici e otto anni che durante una visita al museo finiscono in un buio deposito, dove incontrano una donna vestita in abiti rinascimentali. Si tratta di Cecilia Gallerani, La dama con l’ermellino di Leonardo da Vinci, evasa dalla propria cornice perché allertata dall’assenza del suo animaletto. Il libro fa sprofondare il lettore, dopo un vorticoso volo, nel primo quadro. Da qui cominciano le peripezie dei protagonistiche, per aiutare la dama a ritrovare il suo animale scomparso, si imbattono in personaggi stravaganti, mostruosi, pericolosi, rassicuranti. Opere d’arte che si animano e prendono vita inglobando i due umani in un’avventura ricca di colpi di scena. Al principio, i due bambini, diffidenti e spaventati ma curiosi, si lasciano condurre dalla dama. La prima scena, li vede catapultati in un ambiente oscuro e inospitale, dove c’è un uomo morto in una vasca da bagno (La morte di Marat). Gaia ascolta le ragioni di quell’omicidio dalla voce di Cecilia Gallerani (La dama con l’ermellino) ma, non convinta, cercherà una sua verità. I due ragazzi, che nel mondo reale sono solo stimolati a concentrarsi su se stessi e su tutto quello che di superfluo li circonda, in questo mondo parallelo, passando di quadro in quadro, galoppano attraverso capolavori della pittura, perdendosi in un mondo fatto di colori e disegni. Un’esperienza di viaggio circolare che il lettore intraprenderà con i ragazzi, che parte dal mondo reale, passa attraverso quello fantastico per tornare di nuovo al mondo reale con una nuova consapevolezza e maturazione.

Opere d’arte menzionate:

La dama con l’ermellino (L. da Vinci). La morte di Marat (J. L. David). L’urlo (E. Munch). Notte stellata su Rodano (V. Van Gogh). Autoritratto con orecchio bendato (V. Van Gogh). La persistenza della memoria (S. Dalì). Il 3 maggio 1808 (F. Goya). Il viandante sul mare di nebbia (C. D. Friedrich). I covoni (C. Monet). Le stagioni (G. Arcimboldo). Bacco (Caravaggio). Il ritorno di Ulisse (G. De Chirico). La liberazionedi Andromeda (P. di Cosimo). La lezione di anatomia del dottor Tulp (Rembrandt). Sulla città (M. Chagall). Il Quarto Stato (G. Pellizza da Volpedo). La piccola torre di Babele (P. Bruegel). L’Isola dei morti (A. Boklin). Diego nei miei pensieri (Frida Kahlo). La Libertà che guida il popolo (E. Delacroix). La battaglia di San Romano (P. Uccello). Saturno che divora i suoi figli (F. Goya)

Con questo libro la casa editrice ha inaugurato la collana Ibisco, dedicata alla letteratura per ragazzi. Ricordiamo che per ogni libro pubblicato Le Commari pianterà un albero. Sul sito si può scegliere l’essenza che si vuol far piantare dando tre preferenze.

