LIBRI - La nuova casa editrice indie ’Le trame di Circe’

In tempi difficili per l’editoria, il cinema, le arti e non solo, applaudiamo al coraggio e alla forza di una nuova casa editrice sulla scena italiana, fieramente indipendente, “Le trame di Circe” nata nell’aprile 2020 e nel profondo Sud (per lavorare con tutto il Paese), in militante opposizione a tutta l’editoria a pagamento. Produce narrativa intima, memoir, brevi saggi, ma anche poesia e narrativa illustrata, e racconti e romanzi a fumetti.

Ecco come si presenta ai lettori

Circe, suadente figlia del Sole, avrà “trame” benevole, e un calice ben più profondo e ricco di sorprese rispetto a quello che tutti sappiamo aver riservato a Ulisse. Le sue mani hanno unghie smaltate, perché la riscoperta del Classico ha una veste che appartiene all’Oggi e non ha paura di raccontarlo; ma lo farà con voci di talento, sottoposte ad accurata selezione, editing e promozione nazionale.

Lo farà cercando di valorizzare al massimo delle loro potenzialità i generi letterari e le operazioni che rischiano di essere dimenticate dal “mass market”. Le opere che editiamo sono distribuite sia in cartaceo che in ebook. La nostra prima uscita è il titolo Ritorneranno, di Pino Caminiti. Una raccolta di poesie originali dell’autore, scomparso nel 2018, e di sue traduzioni autoriali (in bellissimi versi) di carmi scelti tra le opere di Catullo, Virgilio, Orazio e Lucrezio; il libro è corredato di inserzioni con brevissimi saggi di Caminiti e contributi critici; il capitolo finale è composto da tre racconti personali firmati da chi ha condiviso con Pino Caminiti, classicista, scrittore, poeta ma anzitutto professore di lettere antiche, un cammino pervaso dall’amore per la letteratura, e dalla visione del mondo classico come orizzonte destinato inesorabilmente a “tornare”, quale indispensabile chiave di lettura della modernità e del Sempre. Il volume ha già toccato scaffali importanti, tra i quali quello della libreria di Napoli “Dante&Descartes”, dell’editore di Averno, opera più recente del premio Nobel Louise Glück.

In dicembre (dal 1° del mese in e-book, dal 14 in libreria) “Le trame di Circe” propone il titolo Ninfodora, novella di taglio fiabesco e onirico scritto da Simonetta Caminiti e illustrato da Valeria Panzironi: il book-trailer del libro ha una voce narrante d’eccezione: la doppiatrice cinematografica Federica De Bortoli.

Già fruibile sulle pagine social della casa editrice una rubrica di satira romantica a fumetti. Queste e molte altre sorprese, quelle di “Circe” previste per il 2021.

Per maggiori informazioni:

https://letramedicirce.org/

letramedicirce@gmail.com

www.facebook.com/Tramedicirc...