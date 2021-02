LIBRI - La rivoluzionaria infografica d’autore racconta i miti della cultura pop

Vi segnaliamo con gran piacere un libro che sarà in libreria dal 4 febbraio prossimo: dall’incrocio tra grafica e giornalismo nasce ’Infocomics’, edito da Edizioni NPE.

Norberto Baruch B., giornalista e illustratore, è ricorso a una nuova tecnica per raccontare i personaggi più famosi dei fumetti e dell’animazione: l’infografica d’autore. Tutto quello che c’è da sapere sulle loro origini, i loro creatori e numerose curiosità inedite, in oltre 100 coloratissime infografiche. Da Batman a Braccio di Ferro, da Wonder Woman a Corto Maltese.

L’autore ha scritto per i maggiori quotidiani argentini sperimentando una nuova forma di comunicazione e attuando una piccola rivoluzione: attraverso l’infografica, nata proprio dall’incrocio tra la grafica e il giornalismo - prima usata quasi esclusivamente a fini statistici -, ha raccontato i personaggi più amati dalla cultura pop. Da qui anche il titolo del volume, Infocomics. L’intento, oltre quello di tracciare i profili di questi miti, è di svelarne gli aspetti più reconditi, quelli che probabilmente durante l’infanzia o l’adolescenza ci sono sfuggiti.

Sapevate, ad esempio, che il festival più noto di sempre prese il nome da Woodstock, l’uccellino giallo dei Peanuts? E che per la creazione del mantello di Batman si ispirarono all’invenzione di Leonardo Da Vinci? Questo e molto altro, nel coloratissimo e ricchissimo Infocomics - I segreti dei Supereroi (e di altri personaggi dei fumetti).

Clicca QUI per acquistare il libro scontato