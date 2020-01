LIBRI - ’Le cose come stanno’ di Nicola Pesce

Vi segnaliamo un libro molto interessante, Le cose come stanno, scritto dall’editore Nicola Pesce.

Ecco come presenta il libro il suo autore: "Quando mi chiedono "di cosa parla" non so mai cosa rispondere. La trama non mi è mai interessata granché nei libri. Io vado molto dietro allo stile: ho la particolarità di soffrire della Sindrome di Asperger e così ho una attenzione (ahimè) non comune ad indagare i pensieri delle persone. La storia, ad ogni modo, tratta di un vecchio attore che una volta era il solito belloccio del cinema, mentre adesso è sul viale del tramonto e si è ridotto a fare finti provini per affascinare giovani attrici in cerca di ruoli cinematografici. Ma la sera in cui si svolge il romanzo gli ha detto molto male: iniziando a leggere una sceneggiatura in cui la sventurata di turno interpreta la Morte, lei non esce più dalla parte e sembra conoscere cose di lui che non potrebbe. Spero che la bellezza della trama stia nel non lasciar capire mai se siamo nel soprannaturale o meno.

Ed ecco cosa ha scritto Tiziano Sclavi: "Le uniche cose che in fondo contano per me quando inizio un libro sono lo stile e il linguaggio. Lo stile e linguaggio di Nicola Pesce sono belli, piacevolmente tradizionali, direi perfino dickensiani, con qualche preziosismo qua e là che non guasta. Uno stile all’antica che è piacevole leggere".

Titolo: Le Cose come stanno

Collana: Himself

Numero in Collana: 1

ISBN: 9788894818864

Autore: Nicola Pesce

Formato: 1 volume 16x23 cm, cartonato b/n in imitlin verde, pg.128

Prezzo: 12,00 euro

Editore: Edizioni NPE

Data di uscita: 23 gennaio 2020, presentato in anteprima a Lucca Comics il 2 novembre 2019

LINK ALLA PAGINA DEL SITO CON PREVIEW:

www.edizioninpe.it/product/l...

edizioninpe.it

facebook.com/EdizioniNPE

twitter.com/EdizioniNPE

instagram.com/EdizioniNPE

#edizioninpe