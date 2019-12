LIBRI - ’Nell’addio’, esordio letterario di Federico Larosa

Si è tenuta, sabato 30 novembre presso LiberThè - Caffè Letterario di Roma (Viale Adriatico, 20), la presentazione di "Nell’addio”, romanzo scritto da Federico Larosa ed edito da Merlino Edizioni.E’ intervenuta alla presentazione, Ornella Amodio.

“Nell’addio” è la storia di Edoardo, uno studente universitario appassionato di cinema, musica e filosofia che vive a Roma con la madre. Per mantenersi agli studi, Edoardo lavora come commesso in un negozio di abbigliamento insieme alla migliore amica Giorgia, che sta attraversando un momento di grande confusione a causa di un segreto che nasconde da anni. Edoardo è gay, la sua famiglia non lo sa, e non ha mai avuto una relazione significativa, forse anche a causa delle sue paure legate al sesso. Una sera di settembre, su una chat di incontri, conosce Alessandro, un uomo più grande di lui, istruttore di fitness e attore di fiction. Questo incontro porterà Edoardo a prendere delle decisioni lasciate in sospeso da troppo tempo. “Nell’addio” è un romanzo di formazione in cui amore e amicizia, paure e speranze, scoperte e rivelazioni scandiscono la crescita del protagonista e le sue relazioni con tutti gli altri personaggi della storia.

Scuola Merlino è un progetto di scrittura che si basa sulla condivisione, sull’ascolto, sull’attenzione, sull’amore per la lettura; è un “luogo” - l’immaginazione - in cui i partecipanti, attraverso le lezioni, lo studio, gli esercizi, l’elaborazione delle proprie esperienze, potranno trovare il modo di dar vita a una storia, di scrivere il proprio romanzo. “Nell’addio” è frutto dei corsi di scrittura di Scuola Merlino.

NELL’ADDIO

Scritto da Federico Larosa

Edito da: Merlino Edizioni

Copertina di Ornella Amodio

Foto dell’autore sul retro di copertina: Nicola Pellegrino

BIOGRAFIA DELL’AUTORE:

Federico Larosa (Genova, 1981) è giornalista, addetto stampa, autore e conduttore radiofonico. Laureato in Scienze della Comunicazione all’Università “La Sapienza”, vive a Roma con il gatto Enea e lavora per una fondazione attiva nei campi della ricerca, dell’educazione e della didattica.

“Nell’addio” è il suo primo romanzo.