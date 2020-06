C’è un proverbio arabo che dice: Un libro è un giardino che puoi custodire in tasca. Libri on the road, vuole essere esattamente questo. Un luogo dove approdare e riposare, ma anche un luogo da visitare, curiosare ed esplorare con angoli sempre nuovi e inconsueti.

È il progetto letterario, ma non solo, fortemente voluto da tutta la redazione di Zetatielle Magazine in collaborazione con l’Associazione Culturale e di promozione sociale Le Tre Dimensioni che ci accompagnerà da giugno ad ottobre. Ospiterà presentazioni di opere di autori del territorio e non, già insigniti di prestigiosi premi nazionali ed internazionali. La rassegna prevede anche uno spazio anche per autori in erba.

Il progetto fa parte della rassegna nazionale “Il maggio dei libri“ ( 10^ edizione), patrocinata dalla Commissione Italiana Nazionale per l’ UNESCO, con la partecipazione della Farnesina ed altre autorevoli istituzioni e realtà nazionali.

La rassegna Libri on the road: “Il carrozzone dei creatori di sogni e custodi di parole“. si svolgerà su diversi fronti, sia con recensioni on line sulla testata giornalistica Zetatielle Magazine, scritte da giornalisti, autori, editori e librai, sia con eventi e video in librerie indipendenti, auditorium e circoli letterari del territorio locale e nazionale. Ospiterà anche una rassegna d’arte in cui vari artisti del territorio hanno rappresentato con la loro arte il mondo della letteratura.

L’obiettivo del progetto è quello di promuovere non solo le opere e gli autori, ma anche le librerie, nonché sollecitare i lettori a prediligere le piccole realtà indipendenti del territorio. Lo scopo è sensibilizzare, attraverso il nostro contributo, la frequentazione di un settore che vede una crisi progressiva dovuta alla grande distribuzione e ai difficili momenti recentemente vissuti.

Compatibilmente con gli sviluppi in merito alle disposizioni governative sulla possibilità di organizzare eventi, si prevedono anche incontri e eventi itineranti , di fine rassegna, con la contaminazione tra varie arti: letteraria, artistica figurativa, di spettacolo.

Il carrozzone dei libri è partito il 15 giugno e viaggerà fino al 31 ottobre 2020.