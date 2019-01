LIBRI: per i 50 anni dei Monty Python torna la loro autobiografia cult

Il 1969 è un anno storico non solo per la comicità britannica ma per l’intera comicità occidentale. Va infatti in onda il 5 ottobre il primo episodio del Monty Python’s Flying Circus, registrato il 7 settembre dello stesso anno. George Harrison diceva che i Monty Python avevano ereditato lo spirito dei Beatles. Non fu un caso, forse, che i Python si fossero formati alla fine del 1969, proprio quando i Fab Four si stavano per sciogliere. I Monty Python hanno contribuito, prima da sceneggiatori, poi da attori e registi, all’esplosione di uno stile completamente nuovo di comicità: irriverente, colto e demenziale. Sagoma Editore per celebrare degnamente il mitico gruppo comico inglese pubblica una nuova edizione della loro autobiografia cult, già edita da Sagoma e da tempo andata esaurita: Monty Python, l’autobiografia dei Monty Python.

Un’autobiografia “polifonica” in cui tutti i membri del mitico sestetto raccontano dal loro punto di vista la storia del gruppo… ovviamente senza essere d’accordo pytonescamente quasi su nulla!

SAGOMA EDITORE

Sagoma Editore, nota in Italia per essere l’unica casa editrice specializzata in storia dello spettacolo e della comicità e in narrativa umoristica, ha come proprio fiore all’occhiello la collana Di Profilo, dedicata proprio ai grandi della comicità internazionale e nazionale. Le recenti biografie dedicate a Stanlio e Ollio (Mr Laurel & Mr Hardy, di John McCabe), Guido Nicheli (See You Later, di Sandro Patè) e Peter Sellers sono state dei bestseller.