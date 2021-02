LIBRI - ’Quegli attimi di felicità’, di Carlotta Orefice

"Smettetela di definire i disabili persone fuori dal comune, hanno solo più coraggio di vivere questa intensa vita". In queste parole Carlotta Orefice, 26enne di Napoli affetta da tetraparesi spastica e quindi accompagnata sempre da una sedia a rotelle, lancia un forte messaggio contenuto nel suo libro "Quegli attimi di felicità".

Nelle 32 pagine edite in self publishing, mette un punto fermo a contrasto del pensiero comune che vede una montagna insormontabile nel cammino di chi ha una disabilità.

"Sono una ragazza piena di vita" afferma Carlotta "ho molta voglia di vivere e divertirmi. Purtroppo ancora oggi sono tante le persone che vedono la disabilità come un ostacolo, ma io non smetto mai di ripetere che la disabilità non è invalidante, perché anche noi possiamo amare, provare dei sentimenti, formare una famiglia perché siamo persone come le altre". Nel libro Carlotta racconta la sua esperienza e la sua quotidianità accompagnando il lettore nel mondo della disabilità che viene posta sotto una luce diversa. Carlotta è una influencer molto seguita su Instagram, una continuazione naturale del suo libro sui social dove interagisce personalmente con i follower che le danno diverse soddisfazioni, incoraggiamenti e voglia di vivere.

"Una volta, proprio grazie ad Instagram, il papà di un ragazzo disabile mi contattò per dirmi che grazie a me, riusciva a guardare il figlio con occhi diversi" racconta l’autrice contornando il tutto con il suo splendido sorriso. Quegli attimi di felicità”, non è semplicemente un libro ma un suggerimento, un vero e proprio invito cui tutti dovrebbero fare riferimento, ogni giorno.

Il libro si può acquistare su Youcanprint