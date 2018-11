LIBRI, Roma 13 novembre: presentazione del libro degli autori di On the radio

Gli autori di "On the radio" presentano il proprio libro a Roma. Con loro ci saranno Andrea Guglielmino, Paolo Di Paolo, Patrizia Sorcinelli e la curatrice Barbara Panetta il 13 novembre dalle 18,30 alla libreria Mondadori,Centro commerciale Aura,Via di Valle Aurelia,30 Roma L’evento, in collaborazione con la trasmissione "Avanti tutta" di Radio Kaos Italy, andrà in diretta facebook sulla pagina Avanti Tutta - entertainment radio. Accompagna la serata il live acustico della band "Teca". La radio, la compagna fedele dei momenti più disparati e intimi di ciascuno di noi, quell’amica invisibile ed eterea che ci ha accompagnato nelle notti insonni prima degli esami, nei primi innamoramenti, nelle giornate passate ad ascoltarla, perché si imparava più dalla radio che dai libri. In questa raccolta di racconti si ripercorrono le sensazioni che certe radio, attraverso le voci e le musiche trasmesse, sono state in grado di far vivere o rivivere. Radio antiche come la EIAR, poi diventata RAI, radio libere (ma libere veramente, come ci ricordava Finardi) come le storiche ma ormai chiuse X Radio, Antenna Uno, TRB o Radio Bologna International, le radio ancora on air come la mitica Punto Radio fondata nel 1975, tra gli altri, da Vasco Rossi e Massimo Riva, o l’indimenticabile Radio Deejay creata nel 1982 da Claudio Cecchetto che ha visto nascere e crescere le più importanti voci della musica italiana. Venticinque autori raccontano in questo libro il fenomeno travolgente e dilagante della radio, dagli esordi alle trasmissioni di Stato, dalle radio libere ai grandi network. Scrittori come Danilo Masotti, Riccardo Cassini e Alessandoro Berselli, grandi DJ e conduttori radiofonici come Leo Persuader, Luca Bottura, Doctor Feelgood e musicisti come Maurizio Solieri e Marcello Romeo narrano storie incentrate su avvenimenti, fatti, voci o canzoni in cui la radio e il mondo che attorno ad essa gravita o ha gravitato, diventano i veri protagonisti.

