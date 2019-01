Sabato 19 gennaio a partire dalle ore 12:00, presso la libreria Mondadori Bookstore - Roma Cola Di Rienzo (piazza Cola di Rienzo, 81), lo scrittore Andrea Franco incontra il pubblico e firma le copie del libro "Il peccato e l’inganno", edito da Mondadori.

Una leggera scia di profumo emanata da un cadavere. O l’impercettibile sentore di pulito che accompagna una donna, l’affascinante odore della carta in una biblioteca... Dettagli insignificanti per i più, ma indizi decisivi per monsignor Attilio Verzi, dotato di un olfatto straordinario. Tanto fuori del comune dall’avergli attirato qualche accusa di rapporti col demonio. Del resto nelle due indagini presenti in questo volume la scena dei crimini è la Roma del 1846: sullo sfondo, le lotte di potere per il controllo del papato.