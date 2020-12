LIBRI - ’Scheria’, di Carlo Boumis con Le Commari edizioni

Segnaliamo con piacere un’altra pubblicazione della casa editrice LE COMMARI (di cui vi abbiamo scritto qualche tempo fa, QUI)

Nello specifico parliamo di ’Scheria’, di Carlo Boumis (collana Reattivi, 108 pagine, 15 euro), in libreria già dal 13 novembre.

Giulio, un professore di mezza età, non riuscendo più a lavorare a scuola, decide di approdare a Scheria, un centro di accoglienza per adolescenti in Sicilia. “Non sapeva più se servisse ciò che insegnava, ma comunque non voleva più farlo come glielo chiedevano”. Saranno Arianna e Lucia, due ragazzine che si rifugiano dal dolore una nell’altra, a lenire anche il dolore di Giulio. Giulio userà tutto il suo sapere con i suoi alunni stralunati, soprattutto con Arianna e Lucia. Cercherà, complice, orizzonti che i ragazzi non hanno mai visto né immaginato. Si servirà della natura, delle letture belle e degli animali. Giulio riuscirà a superare il confine per entrare in empatia con gli abitanti di Scheria.

Carlo Boumis, con grande capacità narrativa, linguistica e stilistica, racconta la condizione degli adolescenti, la loro relazione con gli adulti e la dimensione dell’insegnamento. Con tratti acquerellati ci trasporta, con pigmenti colorati, in paesaggi rarefatti.

“Quando la luce del sole indorava l’avena, provava a sentirsi nella savana e poggiare la schiena contro le assi di legno di una baracca in Africa, nella calma vibrante e senza destino che precede la quiete della notte. Era un esercizio che lo aiutava a sopportare la storia. Chiedeva che questo esistesse ancora per cento anni: il tempo, per sua figlia, di separarsene”.

L’AUTORE

Carlo Boumis è nato a Roma nel 1962, dove vive. Insegna lingua e letteratura italiana e latina in un liceo romano. Ha una moglie e una figlia, una grande volontà e un fisico scarso. Negli anni della sua vicenda universitaria ha frequentato con lodevole entusiasmo e limitati risultati il primo anno di ingegneria, si è laureato in lettere e si è dedicato alla poesia della prima metà del Novecento; ha pubblicato un saggio su Leonardo Sciascia; si è interessato alla letteratura di fabbrica e alla comunicazione industriale negli anni del boom economico. Aspirante critico del testo, ha cercato di studiare Plauto. È sensibile ai momenti storici che determinano mutamenti di paradigma. Ha lavorato per vari anni nell’ambito dell’educazione ambientale, ama la montagna, la natura, la musica da Pitagora a Xenakis e la bicicletta.

QUI la scheda libro sul sito della casa editrice con la possibilità di acquisto scontato