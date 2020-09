LIBRI - Un saggio dedicato alle principali serie tv interamente illustrato

La storia delle serie tv

Collana: Narrativa

Numero in Collana: 24ISBN: 9788894818901

Autori: Vincenzo Recupero, Fabio Franchi

Formato: 1 volume 14,8x21 cm, brossura con alette b/n, pg.400

Prezzo: 16,90 euro

Editore: Edizioni NPE

Nell’era mediatica in cui viviamo, il vero colosso dell’intrattenimento non è più il cinema ma la TV. Film, romanzi, fumetti, videogiochi, fatti di cronaca ed eventi storici, vengono oggi risucchiati in televisione come in un buco nero supermassivo. Qui, vengono suddivisi in episodi e impacchettati in stagioni. Una valanga di serial pronta a essere consumata con avidità da un pubblico sempre più ingordo.

Ormai il formato seriale ha cannibalizzato l’intrattenimento portando allo sviluppo di prodotti per il piccolo schermo che sono dei veri e propri kolossal a puntate come Game of Thrones e Westworld.

Un saggio dedicato alle principali serie tv e aggiornato alle ultime stagioni andate in onda, interamente illustrato, con sketch e vignette inedite e ironiche che ritraggono i momenti salienti e le battute più spassose estratte dai principali serial televisivi. Per la prima volta le serie tv sono analizzate soprattutto dal punto di vista del loro impatto sullo spettatore, descrivendo come molte di esse si siano ormai radicate in modo inscindibile nella cultura moderna.

Questo volume rappresenta un viaggio che ci condurrà dalle ingenue serie degli anni ‘80, come Magnum P.I. e A-Team, fino alle maxi produzioni dei giorni nostri.