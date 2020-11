LIBRI - Una nuova casa editrice, Le Commari Edizioni

In tempi di Covid-19 e di percentuali che - spesso fuorvianti- raccontano di una Italia poco propensa alla lettura, gioiamo per la nascita di una nuova casa editrice, Le Commari Edizioni. Da segnalare il fatto che per ogni libro che pubblicano, viene piantato un albero!

’Creatura’ di quattro vecchi amici - Maria Corona Squitieri (Direttore Editoriale), Cristina Anichini (Amministratore), Simona Righi (Responsabile Marketing) e Stefano Quagliozzi (Relazioni Esterne) - tutti romani, conosciutisi, oramai, trent’anni fa sul luogo di lavoro nel quale hanno passato molti anni della loro vita.

Ecco come si presentano ai lettori:

Aprire una casa editrice di questi tempi è da temerari, lo sappiamo e ce lo siamo detto più di una volta e trovarsi in una pandemìa, a un mese dall’apertura, è stato veramente disorientante, ma non ci siamo fatti scoraggiare. Siamo tutti e quattro caparbi e ottimisti, convinti che un libro valga molto di più di una sfogliata con un click. Convinti che un libro si possa e si debba tenere tra le mani, sottolinearlo, fargli le orecchie, scriverci sopra e se è piaciuto, regalarlo a un amico caro.

Il nome Le Commari ci è venuto quasi naturale, in tutti questi anni non abbiamo mai smesso di confrontarci, discutere, appoggiarci uno all’altro. Ci è sembrato accogliente, accudente, consono a quello che avremmo voluto fare.

Ci prendiamo cura dei nuovi autori, li leggiamo, li selezioniamo, e li accompagniamo nel tortuoso percorso che renderà uno scritto un oggetto prezioso. Facciamo brillare di nuovo autori dimenticati, quelli “passati di moda” ma che con la loro scrittura ci hanno permesso di amare la letteratura, quelli belli, quelli che ci hanno condotto fin qui.

Siamo malati irreversibili di storie e ci piace immaginare che trovino spazio nelle vite dei lettori che sono la nostra forza, lo siamo noi stessi, fino a far diventare la passione un lavoro.

Abbiamo scelto di non specializzarci in un solo genere, trovare spazio in uno specifico settore sarebbe stato più facile, ma siamo curiosi e siamo lettori compulsivi di vari generi, quindi avremmo snaturato la nostra identità.

Generi letterari:

Narrativa generale

Avventura e azione

Thriller/giallo/noir

Romanzo rosa

Umoristico

Young Adult

Letteratura e diari di viaggio

Letteratura montagna

Mettiamo a disposizione la nostra esperienza e quella di collaboratori, addetti ai lavori (editor, impaginatori, illustratori), già due dei nostri soci hanno esperienza decennale nel campo dell’editoria periodica con il mensile, cartaceo, Tablet Roma - free press di informazione, cultura e società - e in rete tabletroma.it, tutti i giorni, con aggiornamenti. Sin dall’inizio di questo progetto abbiamo cercato un modo che fosse il più possibile in linea con la nostra politica personale. Per questo abbiamo deciso di restituire un po’ di quello che ci viene dato, in questo caso, dalla natura.

Quindi abbiamo iniziato con il sogno di essere parte della riforestazione, ovunque sia… siamo tutti abitanti di un unico pianeta. Facciamo parte di un progetto di piantumazione alberi e ci affidiamo a Treedom, azienda leader del settore. Ogni volta che pubblichiamo un libro, piantiamo un albero. Avremo la nostra foresta, per ora piccina, ma crescerà. Sceglieremo il tipo di albero (grazie alle preferenze espresse sul nostro sito dai nostri lettori) e, a seconda della specie, il Paese. Un contadino lo pianterà per noi lì dove abbiamo scelto di farlo crescere e lo curerà. Tutti potranno seguire le varie fasi della crescita, l’albero sarà geolocalizzato e avrà una pagina online.

Tutti i nostri libri sono stampati su carta certificata PEFC, certificazione forestale per garantire che una foresta sia gestita con degli standard gestionali basati sulla sostenibilità, riconosciuti internazionalmente.

Siamo NO EAP (no editoria a pagamento) e non chiediamo all’autore di acquistare copie della sua opera.

Le Commari Edizioni srls

Via Giulia 16 - 00186 Roma

www.lecommariedizioni.it

info@lecommariedizioni.it