Locarno69°: Premi Finali e Conclusione

Arrivati all’ultimo giorno della 69° Edizione del Locarno Film Festival, come siamo soliti fare a seguito delle ricche esperienze cinematografiche che si condensano durante questi generi di rassegne artistico-culturali, tiriamo le fila di ciò che è stato dando voce al pubblico, alla critica, alle giurie, ma, soprattutto, al cinema da ogni suo punto di vista. Ecco i premi assegnati quest’anno…

Nell’ambito del Concorso Internazionale è stato attribuito il Pardo d’Oro a Godless di Ralitza Petrova (Bulgaria/Danimarca/Francia); il Premio Speciale della Giuria a Inimi Cicatrizate - Scarred Hearts, di Radu Jude (Romania/Germania); il Pardo per la Miglior Regia a JoãO Pedro Rodrigues per O OrnitóLogo (Portogallo/Francia/Brasile); il Pardo per la Miglior Interpretazione Femminile all’attrice Irena Ivanova per Godless; il Pardo per la Miglior Interpretazione Maschile ad Andrzej Seweryn, attore protagonista del film Ostatnia Rodzina - The Last Family, di Jan P. Matuszyński (Polonia); e, infine, la Menzione Speciale a Mister Universo di Tizza Covi e Rainer Frimmel (Austria/Italia).

Per quanto riguarda, invece, il Concorso Cineasti del Presente, il Pardo d’oro Cineasti del Presente – Premio Nescens è stato attribuito a El Auge Del Humano di Eduardo Williams (Argentina/Brasile/Portogallo); il Premio Speciale della Giuria Ciné+ Cineasti del Presente è andato a The Challenge di Yuri Ancarani (Italia/Francia/Svizzera); il Premio per il Miglior Regista Emergente lo ha vinto Mariko Tetsuya per Destruction Babies (Giappone); e, in ultimo, per la Menzione Speciale è stato annoverato Viejo Calavera di Kiro Russo (Bolivia/Qatar).

E’ il turno del First Feature, che si tripartisce in: Swatch First Feature Award - Premio per la Migliore Opera Prima a El Futuro Perfecto di Nele Wohlatz (Argentina); Swatch Art Peace Hotel Award a Maud Alpi per Gorge Cœur Ventre (Francia); Menzione speciale a El Auge Del Humano che, con esso, si aggiudica già due vittorie.

Nella sezione Pardi di Domani ci si è divisi tra Concorso Internazionale e Concorso Nazionale. Nell’ambito del primo il Pardino d’Oro per il Miglior Cortometraggio Internazionale – Premio SRG SSR è stato assegnato a L’immense Retour (Romance) di Manon Coubia (Belgio/Francia), che si è aggiudicato anche la Nomination di Locarno agli European Film Awards – Premio Pianifica; il Pardino d’Argento SRG SSR è stato vinto da Cilaos di Camilo Restrepo (Francia); il Premio Film und Video Untertitelung è andato a Valparaiso di Carlo Sironi (Italia) e, infine, la Menzione Speciale a Non Castus di Andrea Castillo (Cile). Per quanto concerne il Concorso Nazionale, invece, il Pardino d’Oro per il Miglior Cortometraggio Svizzero – Premio Swiss Life è stato dato a Die BrüCke ÜBer Den Fluss di Jadwiga Kowalska; il Pardino d’Argento - Premio Swiss Life è giunto tra le mani di Lucien Monot per il suo apprezzatissimo Genesis e, in conclusione, il Best Swiss Newcomer Award è stato vinto da La Sève di Manon Goupil.

Infine i due premi Prix du Public UBS e Variety Piazza Grande Award sono andati rispettivamente a I, Daniel Blake di Ken Loach (Gran Bretagna/Francia/Belgio) e a Moka di Frédéric Mermoud (Francia/Svizzera).

Calando il sipario sulla sua offerta di quest’anno e invitando ogni suo affezionato spettatore a tornare l’anno prossimo, #Locarno69 – com’è stato ormai notoriamente nominato dai Social Network più rinominati durante tutta la sua attuale durata – dà appuntamento al cinema d’autore e al suo stesso celeberrimo manto leopardato nel 2017: si è pregati di tener libera l’agenda per l’occasione!