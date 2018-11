Lou Castel a Roma per una Menzione Speciale al RIFF

Grande gioia e sorpresa ieri sera per il grande attore LOU CASTEL [che noi di CloseUP abbiamo intervistato in esclusiva per la rubrica CineCult, prossimamente la pubblicazione] presente alla Premiazione del RIFF - Rome Independent Film Festival, presso il Nuovo Cinema Aquila di Roma.

Il cortometraggio, PER SEMPRE scritto e diretto da ALESSIO DI COSIMO, protagonista Lou Castel, ha ricevuto una menzione speciale alla serata conclusiva del RIFF, alla fine della proiezione il regista e l’attore sono stati accolti da un caloroso applauso ed il grande attore ha dichiarato : è stato bello lavorare con Alessio e la troupe, i giovani ti danno una energia ed affetto ,ti coccolano, hanno entusiasmo e ti propongono storie nuove, il cinema è la mia vita, mi piace sperimentare sempre nuove storie e poi venire a Roma è come tornare a casa, la storia del corto mi è piaciuta subito, parla di coraggio, di solitudine ma soprattutto parla d’amore, quello vero, quello che dura tutta la vita e anche oltre!

LOU CASTEL cresciuto in Giamaica, a New York e a Stoccolma è apparso in circa 100 film di nazionalità, generi e budget diversi. Ha lavorato in maggior parte con registi italiani, oltre che tedeschi e francesi, rivelandosi come interprete ribelle, eclettico, In Italia ha inoltre lavorato con molti registi tra cui Liliana Cavani, Salvatore Samperi, Ettore Scola, Marco Bellocchio. Numerosi i Premi e menzioni ricevuti tra cui un Nastro D’Argento nel 2017.

PER SEMPRE è stato prodotto da INTHELFILM di Giampietro Preziosa e Marco S. Puccioni, in collaborazione con Luigi e Ginevra Maria De Filippis della DREAMWORLDMOVIES, distribuito da Premiere Film, comunicazione Francesca Piggianelli, fotografia Sandro Chessa, montaggio Annalisa Schillaci, scenografo Andrea Urso, costumi Isabel Ruiz, trucco Gennaro Marchese, musiche Paolo Costa, suono Vincenzo Santo.

[foto Marco Bonanni]