LUCI SU FORTUNA - dal 14 luglio al 1 settembre musica, spettacolo e visite al Museo archeologico di Palestrina (RM)

Musica, teatro e percorsi notturni tra museo e santuario

LUCI SU FORTUNA

14 luglio – 1 settembre

Palestrina (RM)

Dodici serate al MUSEO NAZIONALE ARCHEOLOGICO e SANTUARIO DELLA FORTUNA PRIMIGENIA – una rassegna realizzata nell’ambito di ARTCITY 2018

Dodici serate di musica, teatro e visite guidate, dal 14 luglio al 1 settembre, accenderanno le luci sulla storia. Teatro della rassegna il Santuario ellenistico dedicato alla Dea Fortuna, il cui culto risale al IV secolo avanti Cristo, e il Palazzo Colonna Barberini, sede del museo con le sue preziose collezioni, tra le quali il celebre mosaico del Nilo. Sei appuntamenti di musica e spettacolo verranno ospitati nella cornice unica e suggestiva delle Terrazze superiori del santuario, piattaforma straordinaria che affaccia su un panorama mozzafiato. Parallelamente il ciclo di sei visite guidate serali “Salendo al Tempio. Tra percorsi antichi e nuovi itinerari” darà ai visitatori la possibilità di ripercorrere, assieme ad archeologi ed esperti, l’antico itinerario di pellegrinaggio che risale il santuario fino all’emiciclo terminale e alla residenza nobiliare, oggi sede del museo. In occasione delle serate sarà possibile visitare in via eccezionale anche il ninfeo seicentesco nella parte privata del palazzo Barberini.

La rassegna è curata e organizzata da Marina Cogotti

»»» Il Museo nazionale archeologico di Palestrina fa parte del Polo Museale del Lazio «««

GLI SPETTACOLI

Sei serate speciali lasceranno spazio alla musica e allo spettacolo sulle Terrazze superiori del santuario, straordinaria piattaforma affacciata sul panorama che spazia fino al mare. »»» Si inizia il 14 luglio con Fabrizio Bosso e Giovanni Guidi, insieme con il progetto “Not A What” e in gruppo con tre giovani talenti indiscussi del jazz newyorchese, come Aaron Burnett, Dezron Douglas e Joe Dyson. »»» Il 28 luglio è la volta dell’Orchestra di Piazza Vittorio, il multietnico gruppo di tredici musicisti che garantiscono un rapporto entusiasmante e contagioso con il pubblico, qui presenti con un repertorio che è il risultato di sedici anni, basato sui due aspetti del Viaggio e dell’Incontro. »»» Aprono le serate di agosto i Solisti Veneti diretti da Claudio Scimone, storica e prestigiosissima orchestra nota nel mondo per l’esecuzione del repertorio barocco di autori come Vivaldi e Albinoni, che si esibiranno il 4 agosto con un ensemble di 13 musicisti impegnati in un programma di grande impatto emozionale.

»»» Per gli amanti degli anni Cinquanta il 12 agosto la Fred For Ever Jumpin’ Orchestra dei Buscaja ci propone il sound e l’atmosfera da night nell’inconfondibile stile dell’indimenticabile Fred Buscaglione. »»» Ancora musica classica il 25 agosto, con i Cameristi del Maggio Musicale Fiorentino che propongono un raffinato e godibilissimo programma di musiche tra Strauss e Tchaikovsky.

»»» Il compito di chiudere la rassegna il 1 settembre è affidato a Vinicio Marchioni con Dialoghi d’amore – Frammenti di un discorso amoroso, un monologo scritto da Gabriele Marchesini e ispirato liberamente al celebre testo di Roland Barthes. In scena Marchioni sarà accompagnato dal pianoforte che racchiude tutto il fascino di una materia deteriorabile come l’amore, analizzata in una struttura frammentaria che ne evita la banalizzazione.

Orari e ingressi:

Gli spettacoli iniziano alle ore 21. Durante le esecuzioni non è consentita la visita del santuario. Il Museo è visitabile fino alle 23. La biglietteria chiude mezz’ora prima. Lo spettacolo è compreso nel biglietto d’ingresso al museo.

LE VISITE

Sei appuntamenti per visitare il Santuario della Fortuna Primigenia daranno modo ai visitatori di vivere il sito archeologico e il museo in modo inaspettato, che permetterà di immergersi nell’atmosfera più autentica del sito archeologico, seguendo gli antichi percorsi di pellegrinaggio al santuario. »»» Tre giornate a luglio (15, 21 e 29) e tre giornate ad agosto (11, 19 e 26) saranno dedicate alla scoperta del Museo e del Santuario proposte da “Salendo al Tempio. Tra percorsi antichi e nuovi itinerari”, che proporrà un doppio appuntamento giornaliero, alle 20,30 e alle 21, 30. Archeologi ed esperti accompagneranno il pubblico alla scoperta del sito archeologico, risalendo il tempio fino all’emiciclo terminale, e della residenza nobiliare che oggi ospita il museo.

In occasione delle serate di “Luci su Fortuna” sarà possibile visitare in via eccezionale anche il ninfeo seicentesco nella parte privata del palazzo Barberini.

Orari e ingressi:

Le visite iniziano alle ore 20,30 e 21,30. È consigliata la prenotazione al numero 06.9538100

Lo spettacolo è compreso nel biglietto d’ingresso al museo. Il ninfeo nella residenza Barberini è visitabile con bigliettazione autonoma.

COME RAGGIUNGERCI

Museo nazionale archeologico di Palestrina e Santuario della Fortuna Primigenia

Via Barberini 22 – Palestrina (RM)

È attivo un servizio navetta da Piazzale Italia, Piazzale della Stazione, Via Alcide De Gasperi.

BIGLIETTO MUSEO

intero: 5 euro

ridotto: 2,5 euro

sono previste gratuità di legge

INFO

facebook: museopalestrina

instagram: lucisufortuna

pm-laz.palestrina@beniculturali.it

tel. 06.9538100

www.art-city.it