Esce fuori da un successo clamoroso che sulle magiche acque del Tevere, aveva apostrofato un evento da lui ideato come "l’evento artistico del 2020" per la particolarità della location che aveva ospitato sessantasette artisti, provenienti da tutta Italia, tra pittori, scultori e fotografi. E si continua a parlare di lui, Luigi Rosa, un Art Promoter che nel mondo Capitolino, sembra ormai essersi assicurato la scena. Si replica, questa volta al "Gilda on the Beach" di Fregene, che il 5 Agosto ospiterà la mostra di un solo giorno, in una cornice mozzafiato. Una serata tra amici, un confronto tra "Cromie" diversificate, un evento che con una quota partecipativa veramente simbolica, regalerà ai presenti persino una fantastica cena. Forse, e scriviamo solo forse, in questo momento storico cosi delicato per il nostro paese e per una Capitale che fa un po’ di fatica ad alzare la testa, Luigi Rosa si propone come una valida alternativa, volta più a tutelare gli artisti che a confezionare guadagni, e questo, spiegherebbe il seguito sorprendente che in un lasso di tempo cosi breve, il Rosa sembra essersi guadagnato. Cos’alto aggiungere? Il vulcanico Promoter dimostra di esser affascinato da location che rimandano al vento, prima il fiume, adesso il mare…..e non è detto che prima o poi non lo si veda camminare anche sulle acque!!!