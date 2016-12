Macanudo. Una pioggia di idee (fumetto)

Tutti sanno disegnare un gatto, una bambina o un uomo con un cappello, ma non tutti sanno fare un gatto, una bambina o un uomo con un cappello in un modo diverso dal solito e presentarceli come dei vecchi amici. Enrichetta e il suo orsetto Madriaga, lʼoliva Olivero, Olga, folletti, pinguini, il misterioso uomo nero, il gatto Fellini, Lorenzo e Tresa… sono i personaggi che la matita di Liniers ha creato dando vita a un mondo fantastico popolato da esseri bellissimi e solitari che si muovono con eleganza lungo quel confine che separa la malinconia e il buonumore. Matite, acquerelli e pastelli si mescolano magistralmente con la poesia e lʼassurdo di un mondo pieno di sorprese.

Ricardo Siri, conosciuto dai più come Liniers, è un disegnatore argentino famoso per le sue strisce comiche (in Italia apparse sul settimanale Internazionale) che vengono pubblicate nella raccolta Macanudo, termine che in spagnolo si potrebbe tradurre con straordinario, meraviglioso, fantastico. Macanudo è un termine appropriato che descrive perfettamente il senso delle strisce dell’autore sudamericano, un universo fiabesco dei giorni moderni dove il lettore può riflettere la propria quotidianità. E Siri è un autore che non a caso è stato accostato spesso a maestri come Charles Schultz (il celebre papà dei Peanuts) o Bill Watterson (creatore di Calvin & Hobbes), due mostri sacri che, proprio raccontando il pianeta dei bambini e la loro innocenza, sono riusciti come nessun altro a far diventare adulto il mondo del fumetto. Così Liniers si colloca in maniera naturale in questo percorso di formazione, compiendo però un ulteriore passo in avanti perché lì dove, con Charlie Brown & Co. prima e Calvin poi, siamo stati abituati a delle verità inoppugnabili di bambini che smontavano le certezze del mondo, con Enrichetta, Olga, Fellini & Co. non solo niente è come sembra, ma niente è nemmeno come è veramente. Come l’arte (costanti i riferimenti di Liniers al mondo della pittura, su tutte molto belle le strisce del personaggio ispirato a Pablo Picasso) anche la vita stessa diventa astratta, un modo catartico di esorcizzare se stessi ancor prima che le proprie paure e fragilità. Elementi che ancor più che a Schultz o a Watterson, avvicinano Liniers ad un altro mostro sacro come Andrea Pazienza, capace come nessun altro di fotografare l’Universo fisico ed esistenziale con un semplice schizzetto. Allo stesso modo Siri costruisce un mondo assurdo in cui tutti vorremmo e dovremmo rifugiarci per diventare un po’ più adulti e lo fa forzando, oltre ai confini narrativi, anche le strutture grafiche del fumetto. L’autore argentino gioca con la costruzione stessa delle strisce, elementi che non sono mai omogenei e che vengono utilizzati come stessi attori della narrazione. Avviene ad esempio con il personaggio della giraffa che, date le sue dimensioni, non riesce mai ad entrare nella striscia e così diventa vittima della struttura grafica che si fa beffe di lei. Inoltre l’autore gioca molta con le linee e con gli spazi, dando vita a delle forme iperboliche e paradossali, dai folletti con i berretti lunghissimi all’uomo dal mantello misterioso per non parlare degli animali dalle forme assurde, tutti tratti che rappresentano l’inafferrabilità dell’arte e del mondo stesso.

Macanudo. Una pioggia di idee è la sesta raccolta delle strisce di Liniers, ed è stata recentemente pubblicata da La Nuova Frontiera, casa editrice romana specializzata nelle pubblicazioni di lingua castigliana, catalana e portoghese.