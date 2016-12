MAD MAD MUSIC FEST: “Tra musica e follia” 28-29-30 aprile

Il Teatro Patologico è lieto di presentare la III edizione del Mad music fest organizzato da Michela D’Ambrosi, si tratta di un festival interamente dedicato ai giovani artisti e alla musica live. L’intenzione è quella di ampliare la partecipazione attiva dei gruppi musicali attraverso un percorso che varia di generi, l’evento inizierà con le note di un cantautore

Alessio Ingravalle che ci presenterà il suo nuovo progetto: “Storie di bambini, uomini, forse animali, dichiarazioni e prese di posizione. Storie passate e storie aspettate. Di certo c’è che le storie, a un certo punto, devono essere raccontate”. Alla chitarra classica e agli arrangiamenti c’è Daniele Borsato, alla voce e alle storie Alessio Ingravalle.

La seconda serata ospiterà la black music dell’hip hop di Honnin Myo rapper di 23 anni di nazionalità spagnola autore dei suoi testi che spiccano di una grande capacità di introspezione e la sua musica risulta molto melodica ed accattivante.

Arriviamo all’ultima serata che ci porterà fino in Jamaica con il gruppo reggae Seal’d in Vain che proporrà un repertorio con sonorità “calde” vintage del Sud del mondo contaminate con atmosfere giamaicane, i loro pezzi originali, trattano di sentimenti, come nello spirito della corrente musicale giamaicana, ma anche di politica e tematiche sociali.

Le serate di musica live saranno giovedì 28, venerdì 29 e sabato 30 Aprile ore 21,30 ingresso: 5€

Una parte dell’incasso sarà devoluta in beneficenza al Teatro Patologico che è uno degli spazi più originali di Roma. Il suo fondatore e direttore Dario D’Ambrosi ha da sempre cercato di creare un punto di contatto tra il teatro e la disabilità attraverso lezioni di teatro terapia con una ricerca artistica e teatrale all’avanguardia. Unitamente alle lezioni, il T.P. è un teatro a tutti gli effetti con la sua stagione, i suoi spettacoli, i suoi concerti. Molti personaggi del mondo dello spettacolo hanno sostenuto e sono tuttora affezionati a questo progetto: da Claudia Gerini a Marco Giallini, Giorgio Tirabbassi, Claudio Santamaria, Alessandro Roja, Erminia Manfredi, Marco Bocci, Antonia Liskova, Edoardo Leo, Andrea Delogu, Stefania Rocca, Luca Barbareschi, Francesco Montanari, Sebastiano Somma e molti altri....

INFO: teatropatologico.musica@hotmail.com

339 1302621