Roma - Teatro Furio Camillo. All’interno del Festival teatrale Labirinto, in programmazione dal 4 al 21 febbraio 2016, lo spettacolo Maka a scuola di magia, diretto da Martina Venanzi.

La pièce appartiene al genere "teatro bambini" e si avvale di alcune brillanti trovate circensi, tra le quali la più entusiasmante è quella dell’uso dei trampoli, in cui si cimenta l’attrice Olimpia Ferrara che, insieme a Matteo Minerva, è anche autrice dello spettacolo.

Maka è una stravagante, curiosa e intraprendente Folletta dei boschi che sogna di entrare nella scuola di magia più prestigiosa al mondo, ovviamente quella nata dalla penna della scrittrice J. K. Rowling nell’ormai classico della letteratura per ragazzi Harry Potter. L’incontro di Maka con il maghetto Harry, che appare nella pièce in sembianze femminili, interpretato dall’attrice e regista Martina Venanzi, da inizio a una serie di peripezie che la nostra Folletta affronterà con coraggio e saggezza tali da meritare un posto come studentessa presso la scuola di magia di Hogwarts.

Gli ingredienti della rappresentazione sono semplicità, entusiasmo, dolcezza e soprattutto passione per il teatro, in questo caso rivolto a un pubblico speciale, quello dei bambini. Coinvolgere i piccoli nella messinscena è la trovata vincente di Maka a scuola di magia, spettacolo che trasforma il palcoscenico in un’area ludica, all’interno della quale i baby spettatori sono invitati a entrare e a diventare parte integrante della rappresentazione.

Il teatro, perché possa essere amato e compreso, è bene conoscerlo fin dalla più tenera età e se l’intento di questa produzione è quello di educare i piccoli alla conoscenza dell’universo teatrale attraverso il divertimento e la partecipazione attiva, possiamo dire che Maka a scuola di magia è un esempio brillante che merita di essere diffuso e riproposto.