’Manifest Destiny’: è uscito il settimo numero dell’edizione bimestrale con saldaPress

È uscito il settimo numero dell’edizione bimestrale di MANIFEST DESTINY (48 pagg. a colori, euro 3.30), una delle più avventurose e affascinanti serie Skybound, pubblicate in Italia da saldaPress.

La missione di Lewis e Clark riparte con un funerale. Sono già undici gli uomini morti e, dopo che una vedetta avvista un nuovo mastodontico arco, il timore di nuovi pericoli induce una parte dell’equipaggio a una prima forma di ribellione. Non c’è tempo per pensarci troppo, però: bisogna inoltrarsi nella foresta e perlustrare la zona. Come previsto, una sorpresa attende gli uomini della spedizione. Si tratta di un grosso volatile molto minaccioso. E il rischio di ammutinamento torna a farsi pressante.

Inizia il terzo arco narrativo della straordinaria epopea horror concepita dallo sceneggiatore Chris Dingess e dal disegnatore Matthew Roberts a partire dalla storica esplorazione dell’Ovest americano di Lewis e Clark. Un viaggio in cui avventura, storia e horror si mescolano alla perfezione, rendendo la serie un cult imperdibile.

