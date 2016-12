Claudia D’angelo, autrice, attrice e poetessa romana, racconta senza veli e con una punta di irriverenza l’universo femminile e il rapporto tra i sessi, e riesce a farlo regalando al pubblico una prospettiva originale, fatta di esperienze personali, dettagli tragicomici, e momenti più romantici.

“Mano sul cuore, nient’altro che la verità", scritto e diretto dalla D’angelo, in scena al teatro Trastevere fino al 7 febbraio, è uno spettacolo crudo, divertente, realistico e romantico al tempo stesso.

La vera forza della protagonista è la sua capacità di essere trasversale, di colpire il pubblico “semplicemente”, raccontando tematiche quotidiane con ironia e profondità allo stesso tempo: la sincerità della "mano sul cuore", non ha bisogno di filtri, non vuole “edulcorare” il complesso rapporto tra i sessi, ma rivelare, con una naturalezza a tratti spiazzante, le turbe femminili e le problematiche tra i due sessi, senza tralasciare dettagli “piccanti” che rendono lo spettacolo ancora più divertente e travolgente.

La tematica, infatti, non è nuova, ma chi ne parla, lo sa fare coinvolgendo il pubblico con la spontaneità di un bambino: non c’è enfasi recitativa, nessun tentativo di stupire con effetti speciali, ma il desiderio e la capacità di raccontarsi inchiodando sulla sedia la platea con una forza e una verve comunicativa fuori dal comune.

In questo modo, anche sviscerare dettagli piccanti, diventa speciale, perché portato al pubblico con una tenerezza comunicativa, che non sfiora mai la volgarità.

I punti di forza dello spettacolo e della sua protagonista non finiscono qui.

“Mano sul cuore” non solo rende unico e speciale ciò che è quotidiano, ma a tratti riesce a toccare spazi di intimità e punte di romanticismo che il pubblico non si aspetta di ricevere, perché perso ancora in momenti “divertenti” o tragicomici”.

L’attrice, infatti, apre le sue disquisizioni amorose interpretando alcune sue poesie, e in quelle righe, nelle pause che Claudia si concede e nelle sue parole, si percepisce l’anima della donna: sognante, a volte ferita, altre volte disillusa e cinica, sempre innamorata.

Arriva la delicatezza del sentimento in tutte le sue sfumature, e questo rende ancora più apprezzabili e travolgenti i momenti “brillanti”: sul palco non parla solo la “comica” Claudia D’angelo, ma viene fuori con altrettanta naturalezza, anche la parte decisamente più femminile e poetica.

Il pubblico, conquistato dal talento, dalla simpatia, dalla tenerezza e naturalezza della protagonista, si gode per quasi due ore, tutti i contrasti del complesso mondo femminile, stregato da una femminilità fatta non di gesti e parole “stereotipate”, ma di pensieri, riflessioni, ed esperienze portate al pubblico con reale sincerità ed autenticità.

Un connubio di qualità che oggi raramente emergono da una sola artista.