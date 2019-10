Mario Orfei incendia la Capitale con “The Gold Fashion in Rome 2020”

Pioggia di vip e di addetti ai lavori domenica scorsa per “The Gold Fashion in Rome 2020”, l’evento romano più glamour di questo inizio autunno.

La suggestiva cornice di Palazzo Cavalieri Lazzaroni ha fatto da sfondo ad una serata magica, presentata dal conduttore Anthony Peth, che ha visto sfilare in passerella le creazioni di tre realtà nazionali diventate in breve tempo dei punti di riferimento per chi ama la moda: Mario Orfei, Reylu by monica bartolucci e Daniel Hio.

Sensazionale “polvere di donna ss 20” di Mario Orfei, una collezione che lascia spazio alla stampa in fiore, linee pulite, giochi di colore pastello che sposano il bianco e oro simbolo del glamour. Ma non solo: lo stilista romano più amato dal jet set e da tanti volti noti rilancia come protagonista la gonna e lo chiffon che valorizza la sensualità e innocenza di una donna sempre più alla ricerca di dettagli.

Foto dopo foto le creazioni del poliedrico e creativo designer hanno letteralmente incendiato i social grazie ad un mix di novità e freschezza propria dello stile di Orfei.

Tante le celebrità accorse alla serata-evento che ha visto sfilare, tra gli altri, gli attori Barbara Bonanni, Francesca Ceci, Angelica Giusto, Marco Mancini ed il giovane influencer Daniele Efesi curati da Vitaliano Loprete dell’agenzia Balthazar Management: seduti in prima fila Milena Miconi con il marito, Gaia De Laurentiis con le figlie, Maria Monsè, Antonio Zequila, Fanny Cadeo, Savino Zaba, le attrici Paola Lavini, Barbara Gioli, Francesca Della Ragione e Alina Person, la fashion influencer Katiuscia Cavaliere, il cantante Fabio2U, le ballerine tv Miriam Della Guardia e Georgia Manci, gli attori Simone Gallo, Niccolò Centioni e Domenico Cangialosi, Michele Spanò (proprietario di Spanò Parrucchieri), la ballerina ed insegnante di danza Giada Somenzari, il produttore Nicola Vizzini, Giuseppe Sboro, Giampaolo Falzoni, Andrea Carpentieri e lo stilista Claudio di Gennaro.

Musica live a cura di Davide Settembre. Make up gruppo Accademia Rey.