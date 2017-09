Marta Barrano, quasi quindicenne e reduce dalla sua prima esperienza come "animatrice, fitness e mini club" , in un villaggio estivo sito in Sardegna, è tornata!

Dopo mesi trascorsi divertendosi e comunicando con la sua voce, la ragazzina vittoriese è pronta a ricominciare gli studi proprio qui nella sua città, ma certamente il suo cuore è rimasto li, in quel villaggio dove il tempo sembra fermarsi!

Un talento che conosciamo grazie alla sua ribalta nazionale , quando esordì nel cast di Ti lascio una canzone, trasmissione in onda su Rai1 e presentata da Antonella Clerici.

Marta allora aveva solo12 anni, ecco le sue dichiarazioni:

Quando hai scoperto che il canto sarebbe diventata la tua passione?

A soli 9 anni, durante il battesimo di mia sorella, il nostro amico di famiglia Tony Incardona mi ha sentita cantare e mi ha incitata ad intraprendere gli studi, cosa che ho nell’immediato fatto con Gabriella Artimagnella.

Che emozione ti da "cantare"?

Quando canto mi rilasso, scarico tutte le mie ansie e lo vivo come una liberazione.

Prossimi progetti?

Intanto domenica scorsa, quale vincitrice della prima edizione, del Premio Musa D’Argento, sono stata ospite in Piazza del Popolo, alle ore 21.30 "alla corte di Fioretta Mari, madrina della serata...ma ho un altro evento musicale da raggiungere ed è imminente, sono felice di partecipare al "Buon Compleanno Mimì" che si terrà il 24 settembre al Teatro Nuovo Milano.

L’altro progetto invece sarà quello di partecipare in una trasmissione televisiva che andrà su canale nazionale per la produzione di Graziella Terrei.

Mamma e papà che dicono di te?

Sono felici, di raccomandano di rimanere coi piedi per terra!