Messina, 9/14 dicembre: Ciak Scuola Film Fest – IX Edizione

Ciak Scuola Film Fest – IX Edizione

Messina, 9-14 dicembre 2019

Iniziativa realizzata nell’ambito del “Piano Nazionale Cinema per la Scuola”

Da lunedì 9 a sabato 14 dicembre, gli eventi della nona edizione del Ciak Scuola Film Fest, manifestazione che promuove il valore formativo del messaggio cinematografico, destinata agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado. Ricco il programma, illustrato il 6 dicembre scorso in conferenza stampa, nei locali dell’Istituto Tecnologico Verona Trento di Messina, da Sergio Bonomo (Presidente Ciak Scuola Film Fest) e Marco Bonardelli (Giornalista, organizzatore cast artistico e masterclass) con Egidio Bernava (Presidente Regionale Agiscuola), Gustavo Ricevuto (già Provveditore agli studi di Messina e Presidente di giuria), Nino Genovese (critico e storico del cinema e membro della giuria del festival) e la dirigente scolastica Simonetta Di Prima. Molti gli artisti ospiti della manifestazione, tra registi, attori, e autori che dopo la proiezione dei singoli film – due al giorno tra mattina e pomeriggio - si confronteranno con il pubblico nelle masterclass organizzate e condotte da Bonardelli. Le varie opere cinematografiche sono state selezionate in base alla loro capacità di offrire stimoli di analisi critica su tematiche di scottante attualità, tra cui legalità, immigrazione, salute, ambiente, ludopatia, e violenza sulla donna. Tra gli artisti ospiti Giacomo Campiotti, Pasquale Scimeca, Emilio Briguglio, Toni Trupia e la modella Gessica Notaro, per la masterclass sulla violenza di genere. Presenti anche gli youtuber Marco e Francesco Merrino – in arte Croix89 e Ciccio - e Gianpiero Santoro, che animeranno il villaggio espositivo del cinema e della creatività giovanile “Ciak Sicilia”. Gli eventi si svolgeranno tra Palacultura, Auditorium Fasola e gli istituti Verona Trento e Maurolico. La cerimonia di premiazione si terrà il 13 dicembre (ore 10.30) presso il Teatro Vittorio Emanuele e riconoscerà i migliori spot sociali realizzati dai ragazzi delle scuole. In occasione dell’evento si effettuerà la raccolta alimentare “Ciak si dona”, a favore della mensa dei poveri della Parrocchia di S. Antonio. Ciak Scuola Film Fest è parte del “Piano Nazionale Cinema per la Scuola” di Miur e Mibac, riconoscimento che inserisce il concorso tra gli eventi più prestigiosi a livello nazionale.