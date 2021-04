Michael Stipe pubblica il suo terzo libro fotografico arricchito di 16 contenuti sonori

Michael Stipe: un libro fotografico arricchito di contenuti sonori pubblicato dalla casa editrice Damiani in collaborazione con GOODmood editore

170 fotografie scattate dall’artista come riflessioni sulla pandemia e 16 tracce audio in cui Michael Stipe svela i retroscena e molti aneddoti alla base della nascita del libro.

Martedì 13 aprile 2021 dalle 19 alle 20 - "Conversazione con Michael Stipe" Presentazione in anteprima mondiale del volume pubblicato da Damiani. Alberto Salvadori, direttore di ICA, in dialogo con l’artista statunitense Michael Stipe.

Il libro ’Michael Stipe’, il terzo pubblicato dalla casa editrice Damiani per l’artista, affronta i concetti della resilienza e della vulnerabilità umana attraverso la tecnica del ritratto ed è arricchito da 16 tracce audio realizzate da Michael Stipe, sviluppate in collaborazione con GOODmood Editore e fruibili scansionando il QR code presente all’interno della pubblicazione.

Nato dalla riflessione dell’artista sui fatti scaturiti dalla pandemia mondiale di Covid-19, il libro è un’ode alla resilienza, alla forza e allo spirito di adattabilità dell’essere umano del XXI secolo. Tilda Swinton, John Giorno, Joan Jonas, Kirsten Dunst, Beth Ditto, Gus Van Sant, Aaron Taylor-Johnson, Helena Christensen, Michèle Lamy, Sophie Calle sono alcuni dei soggetti fotografati da Michael Stipe.

Attraverso il QR code si accede gratuitamente ai contenuti sonori che approfondiscono e rafforzano i concetti sottesi dalle immagini. In questi contributi sonori Michael Stipe svela i retroscena e molti aneddoti alla base della nascita del libro. Per la loro realizzazione, il partner tecnico GOODmood ha appositamente sviluppato un sound design e una piattaforma di distribuzione disponibile dal 9 aprile 2021.

Il volume Michel Stipe è già disponibile sul sito dell’editore (www.damianieditore.com) e in libreria a partire dal 15 aprile al prezzo di 55 euro. Disponibile anche una Collector’s Edition in tiratura limitata di 30 copie corredata da una copertina-scultura realizzata artigianalmente, firmata e numerata da Michael Stipe. Il volume, in lingua inglese, è un cartonato di 180 pagine con 169 illustrazioni e costa 700 euro.

La presentazione in anteprima mondiale del volume si terrà martedì 13 aprile 2021 dalle 19 alle 20: Alberto Salvadori, direttore di ICA Milano, in dialogherà in diretta streaming sul canale YouTube della Fondazione ICA con l’artista statunitense Michael Stipe. L’incontro si svolgerà in italiano/inglese con traduzione consecutiva, visibile sul canale YouTube di Fondazione ICA e raggiungibile dal sito www.icamilano.it dove rimarrà disponibile anche successivamente.

Per maggiori informazioni:

www.damianieditore.com/it-IT...

[Foto: Tilda Swinton, © Michael Stipe]