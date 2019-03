I mille volti di Michelle Carpente: da attrice e conduttrice a Destination Wedding Manager. Ad aprile terrà un suo corso presso la Wedding Industry Academy.

Michelle Carpente, attrice e presentatrice di successo, è da anni anche impegnata nel campo degli eventi in Italia e all’estero. Attualmente è collaboratrice di IF events & wedding planner in qualità di Destination Wedding Manager e dal 6 all’8 aprile terrà presso la Wedding Industry Accademy un corso proprio in questo settore.

"Spesso mi viene chiesto in Italia, che cosa significhi Destination Wedding Planner – ha affermato Michelle Carpente – E’ quella figura professionale che organizza un matrimonio all’estero. E’ ben diverso dal semplice wedding planner, poichè per lavorare con gli stranieri o con gli italiani che intendono sposarsi all’estero è necessaria una conoscenza linguistica e culturale ben approfondita. Non ci si può improvvisare per un matrimonio ortodosso o ebraico. Ma neanche per un matrimonio Italiano svolto all’estero. Sono laureata in mediazione linguistico culturale, ho viaggiato tanto, sicuramente il mio lavoro di attrice e presentatrice aiuta a sapermi relazionare con ogni tipo di persona, dai fornitori ai nuovi clienti, anche se appartenenti a culture diverse. In generale ciò che culturalmente è distante da me mi affascina incredibilmente. Quando Flavia Bruni mi ha chiesto di entrare a far parte del corpo docenti della WIA, ho detto di sì immediatamente. I colleghi docenti sono tutti altamente qualificati e mi piace l’idea di poter insegnare a futuri Destination Wedding Planner come inserirsi in questa industria, come trovare clienti nuovi e come rimanere sempre aggiornati su ogni tendenza”.

Michelle Carpente – che tornerà in TV dal 22 al 31 marzo su Cartoon Network + 1 (canale 608 di Sky) con le repliche del programma di successo da lei condotto “Ben 10 – La Sfida” in onda all’interno del pop up channel dedicato a BEN 10 -, ha infine concluso il discorso parlando del suo sogno futuro: “Per quanto riguarda la mia professione di attrice e presentatrice, sto lavorando affinchè possa ritrovarmi presto al timone di un programma televisivo sul tema viaggio legato al mondo del Wedding internazionale. Sarebbe un bellissimo sogno che diventa realtà”.