BOING presenta:

BEN 10- LA SFIDA

IL GAME-SHOW DEDICATO A BEN 10

In esclusiva Prima TV dal 9 ottobre tutti i lunedì alle 19.55.

MICHELLE CARPENTE ALLA CONDUZIONE DEL PROGRAMMA

Ad ottobre arriva in esclusiva Prima TV su Boing (canale 40 del DTT), il game-show BEN 10 - LA SFIDA, una produzione internazionale targata Cartoon Network che ha visto coinvolti 8 paesi: Francia, Germania, Italia, Medio Oriente, Polonia, Spagna, Turchia e Inghilterra. A condurre l’edizione italiana, l’attrice e presentatrice Michelle Carpente (“Scusa ma ti chiamo amore”, “Scusa ma ti voglio sposare”, “Romolo + Giuly”).

L’appuntamento è dal 9 ottobre tutti i lunedì alle 19.55 nel SUPER DUPER. Ognuno dei 10 episodi da 22 minuti vedrà sfidarsi due squadre, la blu e la gialla, composte da un adulto e due bambini (in rappresentazione del trio Ben, Gwen e il nonno Max). I gruppi si confronteranno in diverse prove, protagonisti saranno i ragazzi ma anche gli adulti dovranno mettersi in gioco, guidarli e supportarli.

Nel game show verranno utilizzate tecnologie come la realtà aumentata e tanti emozionanti effetti speciali. Non mancheranno, inoltri, i nemici e gli alieni iconici di BEN 10. Nella prima prova, l’OMNIQUIZ, verrà testata la conoscenza della serie di Ben 10, con l’obiettivo di “scovare” il maggior numero di alieni in un tempo massimo di 30 secondi.

La seconda sfida, invece, l’OMNICHALLENGE, sarà composta da 4 giochi “fisici” ispirati alla serie: "Il tesoro dell’Ape Regina", "Stregone e i Goblin", "Lo stomaco di Slurpstack" ed "Il Calamarogio". Questa missione testerà la forza fisica, la velocità ed il talento dei due team. Infine, la terza sfida, chiamata l’OMNIDUELLO, prevede un insieme di giochi interattivi misti a realtà aumentata: “A tutta velocità”, “Il vulcano”, “I percorsi invisibili” ed “A caccia di cattivi”.

Una volta terminato il duello, verranno contati i punti acquisiti da ogni squadra ma il gruppo vincente non potrà ancora cantare vittoria! Sarà chiamato, infatti, ad affrontare una missione contro il tempo: l’OMNISFERA.

BEN 10 – LA SFIDA è un game show per tutta la famiglia all’insegna dell’avventura, delle risate e delle emozioni dove vengono esaltati il coraggio, la creatività ma soprattutto il lavoro di squadra. Ad anticipare il programma, alle 19.25, andranno in onda in esclusiva Prima TV free i nuovi episodi di BEN 10.

MICHELLE CARPENTE - BIO

Michelle Carpente debutta al cinema nel 2007 con i due film firmati da Federico Moccia “Scusa ma ti chiamo amore” e “Scusa ma ti voglio sposare” (2008). Nel 2009 interpreta Valentina ne “L’Ultima estate” di Eleonora Giorgi. In televisione ha partecipato come co-protagonista ne “Il Peccato e la vergogna 2” nel ruolo di Lauretta. Sempre con la Ares Film ha avuto un ruolo ne “L’Onore e il Rispetto – Ultimo Capitolo”. Lo scorso anno ha ottenuto un grandissimo successo nella puntata pilota di “Romolo + Giuly”, in cui è la protagonista Giuly. Il video è diventato virale in rete perché ironizza sull’eterna lotta tra Roma Nord e Roma Sud.

BOING - Canale 40 del DTT

BOING TV nasce nel novembre 2004 dalla joint-venture tra RTI Mediaset e Turner. È il primo canale gratuito dedicato a bambini e ragazzi della TV digitale terrestre. Gli Animadz, che dal 2006 sono i testimonials di Boing, - Bo, Bobo, Dino, Maissa, Katrina e Otto - sono parte integrante del brand e veri ambasciatori dei valori di Boing. Il canale offre 24 ore su 24 una programmazione generalista di alta qualità con cartoni animati, film, telefilm e produzioni originali italiane. Sulla pagina facebook/ Boing TV e il sito www.Boingtv.it, informazioni sul palinsesto, games, video, concorsi e operazioni speciali.