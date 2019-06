Michelle Carpente, attrice e presentatrice di successo, sarà al timone insieme con Dario Vergassola della 5a edizione del programma cult di Sky Arte, Sei in un paese meraviglioso.

Il programma, realizzato da Ballandi Arts e prodotto da Autostrade per l’Italia andrà in onda da lunedì 10 giugno alle 21.15 e sarà composta da quindici episodi. Il focus del programma è dedicato alla scoperta di itinerari mistici e religiosi del nostro Paese, che rappresentano oggi uno dei trend di sviluppo più interessanti del turismo di qualità in Italia.

«E’ un grande piacere far parte di questa squadra – ha affermato la conduttrice – con Dario è un divertimento continuo nonostante la fatica. Le battute con lui non mancano mai!»

E sul programma Michelle Carpente ha aggiunto: «Ho sempre viaggiato molto nella mia vita, ma certe realtà le sto scoprendo solo adesso. Ho avuto la fortuna di conoscere alcuni paesini meravigliosi. Dei gioielli storici ed artistici importantissimi che tutti noi dovremmo vedere almeno una volta nella vita. Girando per l’Italia mi sono resa conto che abbiamo un enorme patrimonio artistico e culturale che andrebbe maggiormente valorizzato. Sono felice di poter contribuire, nel mio piccolo, a farlo conoscere al pubblico».

Michelle Carpente, proprio perché è una grande appassionata di viaggi è anche da anni impegnata nel campo degli eventi sia in Italia che all’estero.

Attualmente, infatti, è collaboratrice di IF events & wedding planner in qualità di destination wedding manager (ovvero organizzazioni di matrimoni stranieri in Italia e all’estero).

La Carpente ha infine concluso il discorso parlando del suo sogno futuro: «Per quanto riguarda la mia professione di attrice e presentatrice, sto lavorando affinchè possa ritrovarmi presto al timone di un programma televisivo sul tema viaggio legato al mondo del Wedding internazionale. Sarebbe un bellissimo sogno che diventa realtà».