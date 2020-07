Microfono d’Oro: consegnati i riconoscimenti della 10^ edizione

Si è svolta al Porto Turistico di Roma sulla suggestiva terrazza dell’Extra Lux, la 10^ edizione del Microfono d’Oro, premio dedicato al mondo radiofonico, organizzato da Fabrizio Pacifici e presentato dall’attrice Cosetta Turco, coadiuvata dalla madrina della serata, la modella venezuelana Salome Rodriguez.

Anche quest’anno grazie al gradimento del pubblico e al giudizio di una giuria di qualità si sono alternati sul palco i più importanti speaker della Capitale, che hanno ricevuto dei riconoscimenti disegnati dal Maestro Orafo Giovanni Pallotta.

Premio speciale per il mattatore della serata Enzo Salvi, che insieme a Jodie Alivernini ha ritirato anche il premio per la trasmissione “Buongiornissimo Roma”. Riconoscimenti anche per “I Lunatici” di Rai Radio 2 Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio e per “Gli Inascoltabili” di NSL Radio TV di Nicola Caprera premiato dall’affascinante Myriam Fecchi. Premio rivelazione per l’influencer Silvia Tirado, accompagnata dal produttore Gabriele Pippo, per il brano estivo “Chanel Parfum”, mentre quello alla carriera è andato al decano Alberto Polifroni, ora Presidente di Radio Italia Anni 60. Spazio anche al calcio con i premi agli idoli delle tifoserie romane: Mario Corsi, Jonathan Caló, Antonio Felici, Valeria Biotti e Danilo Galdino. Gran finale con il numeroso cast di “A tutto Puff” guidato da Francesco Fiorini e Bruno Stanzione.

Tanti gli ospiti della serata: il giornalista Danilo Fiumento, le modelle Greta Pierotti, Taty Tatiana, Colleen Patricia Ryan, Francesca Ingrosso, l’organizzatrice di eventi Francesca Piggianelli, la presentatrice Anna Nori, il Dottor Andrea Menichelli e Antonio Del Greco che ha presentato in anteprima il libro sul giallo di Via Poma.

I vincitori della 10^ edizione:

PREMIO SPECIALE: Enzo Salvi

PREMIO ALLA CARRIERA: Alberto Polifroni

PREMIO RIVELAZIONE: Silvia Tirado per il brano "Chanel Parfum", prodotto da Gabriele Pippo in arte G Romano

ROMA: Te la do io Tokio – Centro Suono Sport. Mario Corsi, Jonathan Calò

LAZIO: Laziali on air – Centro Suono 101.3. Danilo Galdino

MATTINA: Buongiornissimo Roma - NSL Radio TV. Enzo Salvi, Jodie Alivernini, Morgana Giovannetti

NOTTE: I Lunatici - Rai Radio 2. Roberto Arduini, Andrea Di Ciancio

ATTUALITA’: Gli Inascoltabili - NSL Radio TV. Nicola Caprera, Gabriele Ziantoni, Elisa Di Iorio, Lorenzo Cargnelutti, Blas Roca Rey

INTRATTENIMENTO: A tutto Puff - NSL Radio TV. Francesco Fiorini, Bruno Stanzione, Angelo Di Palma, Camillo Toscano, Alberto Laurenti, Marco Capretti, Beba Albanesi, I Sequestrattori, Luciano Lembo, Riccardo Graziosi, Claudio Sciara, Trio Monti

APPROFONDIMENTO SPORTIVO: La comitiva di Retesport - Retesport. Valeria Biotti, Marco Madeddu, Gianluca Piacentini

APPROFONDIMENTO POLITICO: Cor Veleno Corve – RTR 99. Luca Casciani