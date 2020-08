Midnight Factory entra a far parte della library di HODTV

HODTV, la più grande e la più fornita piattaforma streaming interamente dedicata ai generi horror e thriller, amplia ancor di più la propria ricca library offrendo a partire dall’inizio di Settembre 2020 sei nuovi titoli targati Midnight Factory, prestigiosa collana di Koch Media.

Prodotto della Società HOUSE OF DISASTER Production & Entertainment srl di Elena Maraniello e Sergio Mitrione, HODTV.NET proporrà Il passo del Diavolo – Devil’s pass, POV ispirato al fatto realmente accaduto conosciuto come “Incidente del passo Djatlov” e che segna il ritorno al cinema dell’orrore per il finlandese Renny Harlin, autore di Nightmare 4 – Il non risveglio e Blu profondo.

E, se si rimarrà nell’ambito del POV anche con il collettivo film a episodi V/H/S, diretto da Adam Wingard, David Bruckner, Ti West Glenn McQuaid, Joe Swanberg e il quartetto Radio Silence, Dominc Monaghan – ovvero il Merry della trilogia Il Signore degli anelli – sarà il protagonista di Pet, di Carles Torrens, diabolico gioco in fotogrammi tra vittima e carnefice che richiama alla memoria, in un certo senso, il fatto di cronaca nera del “Canaro della Magliana”.

Per gli amanti dello splatter miscelato alla sexploitation, invece, sarà imperdibile La petite mort – Nasty tapes , di Marcel Walz, comprendente - in un’apparizione nei panni di se stesso - il cineasta cult Uwe Boll, regista di House of the dead e della trilogia BloodRayne.

Ma non mancheranno neppure i morti viventi, grazie a Deserto rosso sangue – It stains the send red, di Colin Minihan e Zombie massacre, degli italiani Luca Boni e Marco Ristori, che già avevano avuto modo di affrontare l’argomento tramite il discusso Eaters.

Con 5000 utenti iscritti da tutto il mondo e un catalogo che vanta oltre 260 titoli di ogni nazionalità, quindi, HODTV.NET continua a portare avanti con successo il proprio obiettivo di soddisfare le esigenze dei fan del genere.

I dispositivi dove poter trovare e vedere HODTV.NET sono Samsung, Android Tv, Amazon Fire Tv, ChromeCast, Android e IOS.

