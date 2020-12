MIFF Awards 2020: ’Se ti abbraccio non aver paura’, dal 30 dicembre su MYmovies

"SE TI ABBRACCIO NON AVER PAURA", IL DOCUFILM SUL FORTE LEGAME TRA UN PADRE E UN FIGLIO AUTISTICO ROAD MOVIE SULLE ORME DI SALVATORES VINCE IL CAVALLO PER MIGLIOR MONTAGGIO, DA MERCOLEDÌ 30 SU MYMOVIES

Il docufilm Se ti abbraccio non aver paura, versione “autentica” del film Tutto il mio folle amore di Gabriele Salvatores, conquista il Cavallo di Leonardo per il Montaggio con il vivace rapporto tra un padre e un figlio autistico.

Da Mercoledì 30 dicembre su MYmovies

Versione documentaristica di Tutto il mio folle amore - film diretto da Gabriele Salvatores uscito nelle sale italiane nel 2019 - Se ti abbraccio non aver paura, di Niccolò Maria Pagani, segue le orme del Premio Oscar da vicino. Da una parte con i veri personaggi del film, Franco e Andrea, protagonisti anche del libro, appunto ’Se ti abbraccio non aver paura’ di Fulvio Ervas, da cui è stato tratto il film di Salvatores, e dall’altro ripercorrendo il plot logistico di Marrakech Express dove sulla strada per il deserto africano si scopre il rapporto schietto e onesto tra un padre e un figlio autistico. Un viaggio che finirà proprio con la sorpresa del set di Tutto il mio folle amore.

Premiato per Miglior Montaggio (Neil Devetti), il docufilm, ben calibrato e sempre con una cornice musicale ben calzante, si snoda attraverso il viaggio di Franco e Andrea, e non solo affronta un tema ancora poco conosciuto come l’autismo, ma è un inno alla ricerca della felicità, anche quando la vita sembra averla negata, attraverso l’amore e la scoperta di valori umani tra padre e figlio. Una lotta quotidiana di Franco per suo figlio, in una vita dove ogni giorno deve essere un passo avanti per apprendere qualcosa di nuovo e così facendo un giorno migliore.

Presentato in anteprima nella sala virtuale di MIFF Awards 2020 su MYmovies da Mercoledì 30 dicembre, alle 21.00 e disponibile fino alla mezzanotte di Domenica 3 gennaio, 2021

