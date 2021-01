MIFF Awards 2020: ’Sei lettere’, percorso di una malattia terminale, Menzione Speciale ai MIFF Awards - da Merc. 13 gen su MYmovies

MENZIONE SPECIALE PER IL DOCU SIX LETTERS, DIARIO AUDIOVISIVO DI UNA MALATTIA, PRESENTATO ALLA XX ED. DA MERCOLEDÌ 13 GENNAIO SU MY MOVIES

La Film Society dei MIFF Awards riconosce una Menzione Speciale a Six Letters, dell’argentina Maria Gabriela Bosso, per il documentario su se stessa prodotto in quattro anni di cure durante il percorso di una malattia terminale, da mercoledì 13 gennaio su MYmovies in anteprima.

Sei lettere esplora il percorso di Gabriela Bosso quando, nell’agosto 2015, gli viene diagnosticato un cancro, con pochissima aspettativa di vita. Da quel momento Gabriela diventa protagonista della sua stessa sofferta vicenda in un viaggio dentro se stessa iniziando a filmare tutto il processo della sua malattia. Quattro anni di cure e battaglie, vittorie e sconfitte, accompagnate sempre dal fantasma della morte, questo documentario è un diario audiovisivo non solo medico ma personale, sulla gioia e sulla paura, ma ancora di più sul significato della vita, dell’amore, dei legami e dell’arte come risposta possibile al dolore. Dove la speranza rimane parola chiave sul fondo di un racconto delicato e meditativo ma, soprattutto, onesto e coraggioso.

Parte della XX edizione dei MIFF Awards è la proiezione streaming di Six Letters, di Maria Gabriela Bosso, filmmaker argentina che conquista 3 candidature (Miglior Documentario, Miglior Montaggio e Miglior Musica), viene riconosciuta con una Menzione Speciale per i valori di speranza del suo film e chiude il festival dei vincitori online su MYmovies di questa edizione.

Presentato in anteprima nella sala virtuale di MIFF Awards 2020 su MYmovieS DA Mercoledì 13 gennaio, alle 21.00 e disponibile FINO alla mezzanotte di Domenica 17 gennaio, 2021

