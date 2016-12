Milano, 28 febbraio: Corti da Oscar: unica proiezione italiana dei cortometraggi nominati‏

Domenica 28 febbraio dalle ore 20.30, il Teatro Franco Parenti di Milano e l’associazione ceCINEpas presenteranno Corti da Oscar, maratona dei cortometraggi candidati agli Academy Awards, nelle sezioni Animazione e Live Action. Un’occasione unica in Italia per assistere sul grande schermo agli short movies che si contenderanno la statuetta.

Un genere, quello dei corti, ricco di creatività e innovazione, palestra privilegiata per autori emergenti di fiction e forma prediletta dai grandi maestri dell’animazione. Nella cinquina Animazione, infatti, spiccano i nomi di Don Hertzfeldt e Richard Williams, amatissimi creatori di mondi animati, premiati nei festival di tutto il mondo, nonché Sanjay’s Super Team, corto già noto al pubblico per aver accompagnato le proiezioni di Il viaggio di Arlo di Disney/Pixar.

Il programma prevede i seguenti corti, in lingua originale e sottotitolati in italiano:

ANIMAZIONE

* Historia de un oso (Bear Story) di Gabriel Osorio (Cile, 11 min)

* Prologue di Richard Williams (Regno Unito, 6 min)

* Sanjay’s Super Team di Sanjay Patel (USA, 7 min) (NELLA FOTO)

* We Can’t Live Without Cosmos di Konstantin Bronzit (Russia, 16 min)

* World of Tomorrow di Don Hertzfeldt (USA, 17 min)

LIVE ACTION

* Ave Maria di Basil Khalil (Palestina, Francia, Germania, 15 min)

* Day One di Henry Hughes (USA, 25 min)

* Alles wird gut (Everything Will Be Okay) di Patrick Vollrath (Deu, Aut, 30 min)

* Shok (Friend) di Jamie Donoughue (Kosovo, Regno Unito, 21 min)

* Stutterer di Benjamin Cleary (Regno Unito, Irlanda, 12 min)

Una vera maratona: tutti i corti candidati agli Oscar e anche qualcosa in più. Il programma animazione, infatti, sarà arricchito da alcune sorprese, tra l’ennesimo capolavoro di Bill Plympton.

Corti da Oscar si terrà proprio nelle ore precedenti la cerimonia di consegna degli Academy Awards 2016, che si svolgerà a Los Angeles nella notte tra il 28 e il 29 febbraio. Un appuntamento imperdibile per i cinefili irriducibili, per gli amanti del cinema diverso e insolito, per chi vuole scoprire prima degli altri i talenti di domani, ma anche per chi vorrà entrare da protagonista nell’atmosfera degli Oscar e per scegliere il proprio preferito da sostenere durante la premiazione.

Dopo il grande successo delle rassegne Nuovo Cinema Parenti, il Teatro Franco Parenti e l’associazione ceCINEpas tornano a collaborare per dare visibilità al cinema di qualità, generalmente non distribuito nelle sale. Corti da Oscar sarà anche l’occasione per presentare NUOVO CINEMA SUPÈR, la nuova rassegna di cinema inedito che animerà il teatro a partire da venerdì 4 marzo.

CORTI DA OSCAR

Maratona dei cortometraggi candidati agli Academy Awards 2016

ANIMAZIONE e LIVE ACTION

un progetto di Teatro Franco Parenti e Associazione Pier Lombardo

in collaborazione con ceCINEpas

Biglietti:

Posto unico 7,00€

Infoline: info@cecinepas.it – Biglietti online: www.teatrofrancoparenti.it

biglietteria 02/59995206 - biglietteria@teatrofrancoparenti.it - info@teatrofrancoparenti.it

Sede proiezioni:

Sala A come A - Teatro Franco Parenti

Via Pier Lombardo, 14

20135 Milano http://teatrofrancoparenti.it/?p=do...

Teatro Franco Parenti

Info e contatti

Via Pier Lombardo, 14 - 20135 Milano

Biglietteria 0259995206

Web www.teatrofrancoparenti.it

Mail biglietteria@teatrofrancoparenti.it - info@teatrofrancoparenti.it

Facebook www.facebook.com/teatrofranc...

Twitter @teatrofparenti

YouTube www.youtube.com/teatrofranco...

Google+ https://plus.google.com/10494120571...

La App Teatro Franco Parenti è disponibile su AppStore e Google Play

ceCINEpas

Info e contatti

Web www.cecinepas.it

Mail info@cecinepas.it

Facebook www.facebook.com/cecinepas.milano

Twitter @ceCINEpas

YouTube www.youtube.com/user/ceCINEp...