Milano, 19 e 20 settembre 2020: Festival delle Abilità Arte, Musica e Poesia

Il 19 e il 20 settembre 2020 torna il Festival delle Abilità Arte, Musica e Poesia presso il Parco della Cascina Chiesa Rossa di Milano (Via San Domenico Savio 3).

Venti straordinari artisti - tra scultori, poeti, pittori, attori, musicisti e maghi dei giochi di ombre - daranno vita alla festa-festival delle Abilità, per riscrivere l’immaginario della cultura contemporanea in un senso più ampio, nell’ottica di una società fatta di persone dalle potenzialità analoghe in quanto esseri umani.

Il Festival - nato da un’idea di Simone Fanti, Francesco Caprini, Antonio Giuseppe Malafarina e Martina Gerosa - è un’iniziativa volta all’inclusione delle fragilità sociali attraverso la valorizzazione dei talenti delle persone.

L’evento è accessibile, gratuito e sarà trasmesso in streaming.

