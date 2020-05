Milano, 20 maggio: Forma Meravigli riapre con la mostra COME IN UNO SPECCHIO. Fotografie con testi d’autore, di Gianni Berengo Gardin

Forma Meravigli (Via Meravigli 5, Milano) riapre al pubblico mercoledì 20 maggio 2020 con la mostra COME IN UNO SPECCHIO. Fotografie con testi d’autore, di Gianni Berengo Gardin.

La mostra sarà visitabile dal mercoledì alla domenica, dalle 11 alle 20 fino a domenica 2 agosto 2020.

Gli spazi di Forma Meravigli sono stati predisposti in modo da consentire l’accesso dei visitatori in totale sicurezza, secondo le norme per la prevenzione e il controllo del Covid-19 nei luoghi di cultura.

È consigliato l’acquisto con prenotazione online del biglietto, che consente di scegliere la fascia oraria della visita, organizzando gli ingressi in sicurezza. La prenotazione è disponibile al link https://bit.ly/2Oz8DCw.

Inoltre, la Print Room a cura di Contrasto Galleria offre una nuova opportunità per collezionisti, appassionati e per chi desidera visionare opere in vista di un possibile acquisto. Per garantire la massima sicurezza in questa fase e per offrire una visione esclusiva e personalizzata, l’accesso è su appuntamento scrivendo all’indirizzo: contrastogalleria@contrastobooks.com

Maggiori informazioni su www.formafoto.it