Milano, 20 novembre: presentazione del libro ’Non sparate sul pianista. Viaggio nel cinema western’ di Gaetano Liguori per SKIRA

Segnaliamo per domenica 20 novembre alle ore 17.00 al Circolo Filologico Milanese (Sala Stoppani), di Via Clerici 10 a Milano, a ingresso libero fino esaurimento posti, la presentazione a Bookcity Milano 2016 del libro di Gaetano Liguori, NON SPARATE SUL PIANISTA Viaggio nel cinema western (224 pagine, 18 b/n, ISBN 978-88-572-3376-5 €16,00), edito da SKIRA. Alla presentazione parteciperanno con l’autore, Maurizio Nichetti e Idea Trio.

L’epica storia del selvaggio West raccontata da uno dei più conosciuti musicisti jazz italiani.

Il cinema western è diventato sinonimo di cowboy, indiani, banditi, sceriffi, losers, desperados. Ma attraverso la sua etica, che esalta i valori della giustizia, dell’amicizia e del coraggio ha influenzato generazioni di spettatori che idealmente hanno cavalcato con John Wayne, difeso i poveri con “i magnifici sette”, lottato per salvare un amico come ne Il mucchio selvaggio perché “se si comincia insieme, si finisce insieme”… tra le avventure di un’esistenza dedicata non solo alla musica ma anche alla solidarietà e a viaggi avventurosi come i suoi eroi, Gaetano Liguori racconta la storia di una passione che ha accompagnato e ispirato tutta la sua vita.