Milano, 4 ottobre: Picwant celebra l’arte della fotografia da smartphone

Foto in ‘real time’, appassionate ma soprattutto scattate al volo e postate. Le immagini da smartphone sono sempre più un’estensione del nostro occhio e della nostra anima, per dar vita ad una nuova forma d’arte che Picwant, la prima agenzia fotografica globale 100% mobile, ha scelto di celebrare con una mostra internazionale.

Protagonista dell’esposizione, in scena il 4 ottobre presso lo Spazio Solferino 40 a Milano, il talento di giovani amatori e professionisti che hanno fatto della propria passione una vera e propria espressione artistica. Un’idea nata sulla scia del successo del contest ‘GET MORE THAN LIKES’, una grande competizione organizzata la scorsa estate da Picwant. L’iniziativa, come rivela il nome, ha consentito di andare ben oltre il semplice ‘like’, pubblicando le proprie foto su una piattaforma internazionale e amplificandone così la visibilità e l’impatto.

L’esposizione ideata e fortemente voluta da Picwant, propone una galleria delle migliori immagini “mobile only”, scelte da un’autorevole giuria e selezionate secondo i parametri della fotografia d’autore quali creatività, tecnica, luce, colori e scelta dei soggetti. Filo conduttore della mostra il tema del viaggio in tutte le sue declinazioni: dai paesaggi ai popoli, dalla natura al cibo, dai monumenti agli eventi culturali e di costume.

“Picwant è una piattaforma che riconosce la mobile photography come un nuovo linguaggio artistico che si distingue per la sua immediatezza e la sua forza comunicativa in continua evoluzione” afferma Stefano Fantoni, fondatore di Picwant. “Capace di rappresentare la realtà andando oltre a ciò che si percepisce al primo sguardo, l’arte fotografica da mobile mixa sapientemente istinto e tecnica: da un lato la sempre maggiore facilità di utilizzo dei nuovi modelli di smarphone accessibili a tutti, dall’altro la difficoltà di saper catturare l’istante, con estro e con la giusta tecnica”.

La mostra è stata anche l’occasione per premiare il vincitore assoluto del concorso ‘GET MORE THAN LIKES’”. Nicola Violetto, primo classificato, è stato omaggiato di un PICKER KIT composto da strumentazione professionale per fotografia da smartphone.

A selezionare le immagini in mostra, la giuria composta da: Giuseppe Mastromatteo, Direttore Creativo Ogilvy & Mather, Stuart Renneberg, Picker di Picwant, Leonardo Brogioni, Fotografo e co-fondatore dell’associazione culturale Polifemo, Marcello Barbusci, Fondatore della rivista internazionale dedicata alla mobile photography Loose Mag.

A proposito di Picwant

Con contributor da oltre 40 Paesi nel mondo e un innovativo modello di business in fase di vivace espansione - grazie all’inarrestabile fenomeno “mobile photography” - Picwant offre l’occasione di trasformare la propria passione per le immagini scattate da smartphone in concrete opportunità di guadagno.

Come entrare a tutti gli effetti nella community di Picker?

Basta inviare tramite l’APP almeno 10 contenuti (immagini, video o entrambi). Picwant valuterà i materiali ricevuti e, quando almeno 5 di questi contenuti saranno approvati, invierà il contratto al fotografo che diventerà Picker a tutti gli effetti. A quel punto, i contributi foto/video approvati verranno pubblicati su www.picwant.com e resi disponibili a chiunque necessiti di immagini e video per i propri progetti. Chicca della nuovissima versione dell’App sono le notifiche attraverso le quali è possibile ricevere anche le cosiddette “Pic-Up”, vere e proprie “missioni” che comunicano a tutti i Picker richieste particolari commissionate dalla piattaforma stessa o dai clienti: immagini “a tema”, reportage di eventi, avvenimenti d’attualità. Tutte opportunità per scatenarsi e fornire immagini su misura e laddove necessario in tempo reale, pronte per popolare siti e canali social, illustrare progetti, fare notizia.

Il copyright di immagini e video caricati su Picwant rimane rigorosamente di proprietà del Picker: la piattaforma di mobile photography, infatti, funge da marketplace, ovvero da intermediario tra autore e acquirente delle foto. Per ogni immagine o video scaricati e acquistati da un cliente, il Picker riceverà una royalty pari al 30% del costo sostenuto dal cliente.

Punto di forza del progetto Picwant è l’iper specializzazione in mobile photography e il consolidato know how nella valutazione e commercializzazione di immagini fotografiche. L’iter di accettazione dei contenuti provenienti dagli utenti prevede il vaglio di ogni singola immagine da parte di qualificati photo editor, che valutano la qualità e registrano le parole chiave correlate (“keywording”) per facilitare la ricerca da parte dei clienti. Le immagini che non rispondono agli standard qualitativi di Picwant vengono scartate offrendo in cambio agli utenti motivazioni e consigli per perfezionare le proprie abilità fotografiche: ad esempio, come migliorare l’inquadratura, la nitidezza dell’immagine, scegliere la luce giusta o aggiungere le parole chiave più strategiche da associare ad ogni foto.