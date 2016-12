MOKADELIC, ’Chronicles’ - Nuovo album e date live per i Mokadelic dopo il successo della colonna sonora di ’Gomorra - La Serie’‏

‘Chronicles’ dei MOKADELIC è un doppio album suddiviso in due capitoli, il primo di ispirazione post-rock e il secondo elettronica. I due volumi rispecchiano diversi approcci alla musica, uno umano, caldo e naturale, l’altro duro ed elettronico. ’Chronicles’ uscirà il 14 ottobre su doppio cd e doppio vinile per Goodfellas Records ed è gia disponibile in formato digitale per download e streaming.

I Mokadelic sono la più interessante espressione del post rock italiano, capaci di risvegliare paragoni con Mogwai, Godspeed You! Black Emperor ed Explosions in The Sky e influenzati dai compositori di colonne sonore degli anni ’70 e ’80. ‘Chronicles’ è il primo lavoro oroginale dei Mokadelic in 10 anni, non composto per un film o una serie televisiva. I MOKADELIC hanno realizzato le colonne sonore di ‘Gomorra – La serie’ e ’ACAB’ di Sollima e ‘Come Dio Comanda’ di Salvatores, oltre ad avere collaborato con Nicolò Fabi e realizzato composizioni per importanti campagne pubblicitarie.

I Mokadelic presenteranno il nuovo ’Chronicles’ dal vivo a partire da settembre. Presto nuove date:

10/9 - Future Village Festival, Padova

28/10 - Viper Theatre, Firenze

26/11 - Monk, Roma

2/12 - TPO, Bologna

Guarda il video di ’Koenji’:



MOKADELIC - ‘Chronicles’

Goodfellas Records

Tracklist:

disc 1: 1. Sleep One Eyed (feat. Nicolò Fabi) / 2. Engel / 3. Nest Memories / 4. Funerary Flute 5. Stepchild / 6. Dust Devil / 7. Demos Cityzen / 8. Star Creatures

disc 2: 9. Human Circuit / 10. Raw Modules / 11. Koenji / 12. Plastic Child 13. Jelly Beans / 14. Sonder / 15. Food Computers / 16. Waste