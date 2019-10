Monica Gabetta Tosetti domani a Roma e poi all’International Tour Film Festival 2019 per vestire l’attore e presentatore Roberto Luigi Mauri

L’ottava edizione dell’International Tour Film Festival – di cui si è tenuta lo scorso 3 ottobre a Roma la conferenza stampa di apertura – è in corso presso la Cittadella della Musica a Civitavecchia, in via Gabriele D’Annunzio, 2. C’è grande attesa per la serata finale dell’International Tour Film Festival prevista per domani, 13 ottobre 2019. Dal 9 al 13 ottobre a Civitavecchia si sta svolgendo, infatti, la tappa conclusiva dell’VIII° Edizione. La nota stilista e marketing manager di Como Monica Gabetta Tosetti sarà presente domani e vestirà il presentatore della giornata conclusiva, l’attore Roberto Luigi Mauri. Quest’anno si contano ben 3600 opere iscritte da 110 nazioni, come ha evidenziato nella prima serata Piero Pacchiarotti il Presidente dell’ITFF e come ha ricordato anche ieri sul palco della terza serata Luca Muccichini; esattamente il doppio rispetto alla passata edizione. Numeri davvero sorprendenti per non parlare delle peculiarità della kermesse: 7 sezioni in gara di cui 2 riservate ai giovani ed un “vincente assoluto” (premio della critica); in programma 2 workshop, presentazioni di libri a tema, un meeting sulla costituzione e moltissimo altro che è dettagliato sul sito ufficiale: www.internationaltourfilmfest.it/ International Tour Film Festival - Home Festival cinematografico internazionale città di Civitavecchia, Cinema e Mito - Mostra Fotografica dal 9 al 13 Ottobre. Cinema e Mito Mostra Fotografica dedicata a Francesco Alessi, realizzata in collaborazione con Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani (SNGCI) www.internationaltourfilmfest.it

Ricordiamo che il ruolo della madrina della manifestazione quest’anno è stato assegnato ad Ester Vinci, affascinante e poliedrica attrice di numerose fiction tra cui Squadra Antimafia; l’edizione corrente è stata introdotta nella prima serata da Simone Gallo ed Anastasia Vasilyeva e si chiuderà appunto nella giornata di domani con la conduzione dell’attore Roberto Luigi Mauri. Il film d’apertura è stato Il Signor Diavolo, opera ultima di Pupi Avati che vede fra gli attori Andrea Roncato il quale è stato premiato la sera del 9 ottobre per i suoi favolosi 40 anni di carriera. Gli altri premi della prima serata che sono stati assegnati sono il Fashion Award a Daniela Poggi - che ha scelto a sorpresa di chiamare dal pubblico e di dividere il suo momento sul palco con un’attrice che ha preso enormemente a cuore, la giovane e bravissima Giulia Todaro con la quale sta lavorando attualmente su un set - e lo Special Award allo Chef Bruno Brunori. La chiusura è prevista per domenica 13 ottobre con la premiazione di tutte le opere vincenti per ogni sezione e la consegna dell’ ITFF Career Award a Gennaro Cannavacciuolo.

Durante questi 5 giorni, con orario continuato dalle 15 alle 24 si stanno alternando tantissime manifestazioni collaterali come presentazioni di libri, mostre fotografiche, meeting che vedono la presenza di numerosi artisti. Siamo curiosi di vedere l’outfit scelto da Monica Gabetta Tosetti per Roberto Luigi Mauri; non mancheranno sicuramente interviste e foto a loro sul photocall ufficiale dell’International Tour Film Festival ed altre sorprese, saluti, curiosità e momenti ludici ed emozionanti nella serata di domani. Restate sintonizzati allora su questi canali per non perdervi anticipazioni, esclusive ed aggiornamenti.