Monopoli (BA), 11 luglio: Federico Leone protagonista di una special guest dietro il bancone al southside cocktail bar

Monopoli al centro del buon bere di qualità, stasera, sabato 11 luglio, grazie al barman e giramondo romano Federico Leone, global brand ambassador del VII Hills Italian Dry Gin.

A partire dalle ore 21:00 Leone terrà una special guest presso il southside , cocktail bar di Monopoli (via Barbacana, 78 - per informazioni tel. 3204114927), che nell’ambientazione e nella miscelazione ricorda un locale degli anni Trenta. Ispirato agli speakeasy - i bar nascosti - del periodo proibizionista, ricreando l’atmosfera di quegli anni, il southside nasce tra le vie del centro storico monopolitano. Una special guest introdotta dai due ’padroni di casa’, i barman e proprietari Giambattista Rizzi e Filippo Veneziani, una grande serata dedicata alla miscelazione e al bere italiano di qualità, con una proposta di drink signature realizzati apposta per la serata, a base VII Hills Gin, dai classici alle rivisitazioni, alle invenzioni stesse del bartender romano, che si divide tra Roma, Rio De Janeiro e Formentera, dopo diciotto anni passati dietro il bancone del bar.

Un viaggio nel bicchiere, bevendo in modo responsabile e nel rispetto delle norme vigenti inerenti l’emergenza Covid-19. Un viaggio per raccontare il Bel Paese, le nostre tradizioni, abitudini e passioni, che nel 2014 si trasformano in un coraggioso progetto: riportare nella nostra cultura il Gin, con un sapore tutto italiano, quello del VII Hills Italian Dry Gin, prodotto a Moncalieri usando botaniche e materie prime quali melograno e camomilla romana, bilanciate dalla freschezza terrosa del sedano e distillate con Vacuum Pot Still a basse temperature...

Una special guest per raccontare l’eccellenza del gin italiano VII Hills, ispirato fin dal nome dalla città di Roma e dai suoi Sette Colli. Un discorso che abbraccia etica, estetica e modalità della convivialità moderna, del rito dell’aperitivo, delle eccellenze italiane e delle composizioni del gin in questione, le botaniche utilizzate, la storia del gin italiano e le tradizioni del Made in Italy, ricordando il Centenario del Negroni, vanto del beverage italiano nel mondo.

Per informazioni:

cell. 3392504427

southsidemonopoli@gmail.com

Ufficio Stampa VII Hills Italian Dry Gin

Carlo Dutto per I Maestri del Cocktail

cell. 348 0646089

carlodutto@hotmail.it