Montaione (Firenze), 23 gennaio: proiezione del del cortometraggio “Come la prima volta” di Emanuela Mascherini

Non si ferma il successo del cortometraggio “Come la prima volta” di Emanuela Mascherini.

Tanti nuovi premi, selezioni e la proiezione il 23 gennaio all’interno dell’evento “Insieme per l’Alzheimer”

“Come la prima volta” di Emanuela Mascherini, prosegue il suo percorso con numerosi successi.

Dopo gli ultimi premi ricevuti al Cinema e Donne Firenze 2018, come Miglior Corto Premo Alida Valli; il Premio del Pubblico e Premio Speciale per il Welfare all’Asti Film Festival e il Miglior Corto e Miglior Regia al Cubo Festival, è nella shortlist dei David di Donatello 2019 ed è attualmente in selezione in numerosi festival come: Diorama Film Festival (India - anteprima internazionale), Sudestival (Monopoli), Ferrara Film Festival, Spello International Film Festival, Indie Cyprus short Film Festival, 6th Torino Underground Cinefest, Montecatini International Road show (che inizia il suo viaggio con questo corto) e N.I.C.E, Festival New Italian Cinema Events, che lo porterà in Russia con una prestigiosa selezione di film italiani.

Il 23 gennaio, inoltre, sarà proiettato al Cinema/Teatro Scipione Ammirato di Montaione alle 21.30 all’interno dell’evento “Insieme per l’Alzheimer” in corso a Castelfiorentino – Montaione dal 14 al 31 Gennaio, volto a sensibilizzare il territorio alle problematiche sociali relative a questa patologia. Il progetto è finanziato dalla Regione Toscana e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

COME LA PRIMA VOLTA è prodotto dalla casa di produzione Pagliai Film Group, con il contributo del Nuovo Imaie, la produzione esecutiva di Ecoframes FIlm&TV, la collaborazione di Toscana Film Commission, il patrocinio di A.I.M.A Associazione Italiana Malattia di Alzheimer ed è distribuito da Esen Studios.

Selezioni e premi

Anteprima I LOVE GAI III 31.8.2018 durante la Mostra del cinema di Venezia 75

Montecatini International short film festival - Miglior Corto FEDIC e inserimento all’interno del Montecatini International Road Show

Montecatini International short film festival - Menzione d’onore Migliore attrice a Giusi Merli

Afrodite shorts 2018

Cinema e Donne Firenze 2018- Miglior Corto Premio Alida Valli

Asti film festival-Premio del pubblico e Premio Speciale per il Welfare

CUBO Festival- Miglior corto e miglior regia

Mammut Film Festival

In selezione

Spello International Film Festival

Diorama International Film Festival- (India)

Indie Cyprus short Film Festival

Shortlist David di Donatello 2019

Sudestival

17 Momenti- Moscow Film Festival

6th Torino Underground Cinefest

Ferrara Film Festival

N.I.C.E Festival New Italian Cinema Events- Russia e Usa